Srpsko narodno vijeće (SNV) organiziralo je u četvrtak tradicionalni svečani prijem u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru uz poruke mira, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Na prijemu su nazočili predstavnici Vlade, Grada Zagreba, kao i izaslanik Aleksandra Vučića.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je da je vrijeme u kojem živimo izazovno, obilježeno globalnim krizama, elementarnim nepogodama i pandemijom i da je to ostavilo posljedice na svakog, ali i društvo u cjelini. "U vremenu mira dobro je da smanjimo nervozu i polarizaciju...da učinimo korak jednih prema drugima, korak poštovanja, razumijevanja, pijeteta i istine, ali i da budemo okrenuti budućnosti i suradnji”, naglasio je Plenković.

'Imamo eksponencijalni rast'

Osvrnuo se na situaciju sa širenjem omikrona. Poručio je da se radi o eksponencijalnom rastu te da u čitavoj zapadnoj Europi omikron eksplodira, pa je za očekivati da će tako biti i kod nas. Kazao je da će "Stožer vidjeti hoće li biti potrebne nove mjere".

"Četvrti val delta, spuštao se, i sada se vraća, odnosno diže u peti val omikrona. Udio omikrona u ukupnom broju zaraženih je sve veći i treba se čuvati oba soja virusa", kazao je Plenković, prenosi Dnevnik.hr. Premijer je ponovno građane pozvao na cijepljenje i pridržavanje epidemioloških mjera te naglasio da je bitna osobna odgovornost.

Osvrnuo se i na slučaj nestanka Splićanina Mateja Periša u Beogradu. Kazao je da poznaje oca mladića te da ne može ništa reći, "osim izraziti žaljenje".

Komentirao je i najavljene sankcije SAD-a Miloradu Dodiku. "Položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda je ravnopravan i treba stvoriti okvir suradnje za Bosnu i Hercegovinu", kazao je Plenković.

O Bradleyjima

A zatim je komentirao i ponudu američkih Bradleya. Pojasnio je da je prvi kontakt između SAD-a i Hrvatske krenuo 2017. godine. "Taj proces traje dugo, Bradley su kvalitetni, a u varijanti koja je sada na stolu sa naoružanjem i svim što čini tu platformu kvalitetnim i korisnim je: jačamo obrambenu suradnju sa SAD-om, jačamo vlastitu vojsku i naš doprinos kao saveznice NATO-a te jačamo hrvatsko gospodarstvo", naglasio je. Dodao je da očekuje pismo izvješće sa sastanka s ministrom obrane te da će odluka biti donesena kad završe sve konzultacije.

"Kad je riječ o verziji A2, obavljeno je dosta konzultacija i to neće biti politički odabir. Budu li predstavnici vojske mislili da je ta verzija dobra - onda je to informacija koja mu je bitna. Sada je pokrenuo proces detaljne verifikacije o najboljoj varijanti za Hrvatsku. Uz ovoliki proračun MORH-a to nije problem", pojasnio je premijer.

Plenković je dodao kako je Bradley projekt ove Vlade te da će ona i donijeti odluku.

Slučaj srpskog tenisača Novaka Đokovića u Australiji Plenković nije želio previše komentirati. Kazao je kratko da su medijski napisi o procesiji na Hvaru 2020. godine i o njegovu vrlo kratkom kontaktu s Đokovićem u Zadru "glupe, lažne i bezobrazne teze koje pokušavaju stvoriti kontradiktornosti tamo gdje ih nema".

'Kako je moguće da nas nesreće spajaju?'

Izaslanik srpskog predsjednika Vučića, Veran Matić, u četvrtak je, dan uoči Božića po julijanskom kalendaru, na pravoslavni Badnjak, kazao da mu je neizmjerno žao što nestali Splićanin još uvijek nije pronađen. Naglasio je da je solidarnost u nesrećama s kojima se suočavamo iskrena i bezrezervna, od poplava do potresa u Zagreb i na Baniji . „Kako je moguće da nas nesreće spajaju, a svakodnevni politički život distancira?”, upitao je.

Kazao je da je potrebna "generalno bolja suradnja, pa i kada govorimo o nestalima u ratu".

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je prvi put kao gradonačelnik nazočio obilježavanju u SNV-u, poručio je da je Zagreb "dom za sve koji u njemu žive, bez obzira na nacionalnost ili vjersku pripadnost". Tomašević je iz pogače koja se tradicionalno dijeli izvukao novčić.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac ustvrdio je da je protekla godina obilježena češćim boravkom u kućama, manjim brojem druženja i okupljanja zbog epidemije koronavirusa.

Pupovac: 'Banija može postati - ničija kuća'

"To nije zato da bi se ograničile slobode i potrebe za druženjem. Naše slobode i potrebe više ograničavaju sve glasnije politike zavodljivih riječi i sve dublje ekonomske nejednakosti, mnogo više nego ove privremene mjere”, upozorio je Pupovac dodavši da nas vjera u medicinu neće dovesti u rizik da ostanemo bez kuća.

Podsjetio je pitom da su na Baniji mnogi ostali bez svojih kuća, a ostajući bez kuća ostajali su i bez sela i gradova, javnog i društvenog prostora, bez radnih mjesta. „Ostajući bez svega toga realno je da Banija uvelike može postati ničija kuća”, kazao je. Obraćajući se okupljenima, naglasio je da je potrebno više učiniti kako bi se zaustavio iseljavanje stanovnika i omogućila perspektiva boljeg života.

Na primanju su sudjelovali i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, saborski zastupnici, predstavnici ambasada.... No, izostao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Na božićnom prijemu dodijeljene su i godišnje nagrade SNV-a.