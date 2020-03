PLENKOVIĆ ŽESTOKO PO OPORBI U STRANCI, POSEBNO SE OKOMIO NA JEDNOG ČOVJEKA: ‘On bi trebao tri puta dobro udahnuti’

Andrej Plenković je bio prilično opširan i rezolutan u pojašnjenjima angažmana njegova tima na unutarstranačkim izborima HDZ-a te je oštro odbacio sve argumente stranačke konkurencije, na čelu s Mirom Kovačem, Davorom Ivom Stierom i Ivanom Penavom

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je nakon stranačkog skupa u Kninu komentirao program i izjave svojih protivnika na unutarstranačkim izborima. Potvrdio je da je vidio njihov program te dodao kako smatra da se radi o dugotrajnoj neformalnoj kampanji bez puno argumenata i vizije.

“Prilično mi je čudno bilo da su kolege koji manje više tri godine imaju neku polutihu, poluneformalnu kampanju da tek na naš poticaj izađu samo sa smjernicama koje su vrlo okvirne i koje nažalost u mnogim elementima koriste retoriku nekih oporbenih stranaka koje napadaju HDZ proteklih godina bez puno argumenata i bez puno vizije. Prema tome, za razliku od našeg programa koji je ozbiljan. Utemeljen i na vrijednostima i na postignućima i na jasnom planu za budućnost i za HDZ i za Hrvatsku, njihov papir nije ništa više od smjernica i to njihovih”, ocijenio je Plenković.

Teze oportunista

Miro Kovač je nedavno rekao kako je nakon razlaza s Mostom bio za raspisivanje unutarstranačkih izbora u HDZ-u te optužio Plenkovića kako za to nije imao hrabrosti. Plenković je odgovorio kako za to prvi puta čuje te kako je to teza “oportunista” i “ljudi koji o gospodarstvu i financijama ne znaju apsolutno ništa”, prenosi N1.

“Ako se oni danas, tri godine nakon kada je Fortenova u situaciji da radi normalno, da su radna mjesta zadržana, da nije došlo do troška za hrvatski proračun, da su se isplatili u potpunosti OPG-evi, da su vam srednji i mali dobavljači toliko zadovoljni, da su otpisani enormni dugovi bivšoj kompaniji, da ona ide dalje prema jednom kvalitetnom tržišnom statusu. Onda to znači da ti ljudi koji danas to tvrde, onda oni imaju veliki problem s logikom, s financijama, s ekonomijom, a ponajviše s političkom odgovornošću”, odgovara Plenković.

Potom se osvrnuo i na samo stanje u stranci, pogotovo otkako je on preuzeo kormilo i zasjeo na čelo. Istaknuo je kako je izmjenama statuta stranke 2018. obećao neposrednu demokraciju, čija su premijera unutarstranački izbori na kojima se izravno bira šest čelnik ljudi stranke. Dodao je kako želi timsku pobjedu, odnosno da mu Tomo Medved bude zamjenik, a Zdravka Bušić, Ivan Anušić, Branko Bačić i Oleg Butković potpredsjednici stranke.

“Ne zato što smo svi jedni drugom nalik nego zato što profilima okupljamo sve ono najbolje što HDZ ima; da su to ljudi koji su se dokazali; kojima je interes stranke i Hrvatske, ispred osobnih ambicija; koji brane HDZ uvijek, i kad su bliski vodstvu i kada nisu bliski vodstvu; i koji ne kalkuliraju i nemaju osobne ambicije nerealizirane pa su sada glasni, živahniji i prpošniji i prepisuju kritike SDP-a, Mosta, Živog zida i drugih stranaka krajnje desnice da napadaju koga – vlastitu Vladu, vlastitu parlamentarnu većinu, onu istu u kojoj svaki petak dižu glas i za zakone i za proračune i za sve ostale prijedloge Pa tu nešto s logikom jako jako nešto ne štima, a pritom nisu na nekoj marginalnoj poziciji”, rekao je Plenković.

Problem kojeg nema

Dodao kako je Davor Ivo Stier samoinicijativno otišao s mjesta potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i kreirao situaciju “kao da postoji problem kojeg isto nema”, a taj je “isfabricirani” problem, rekao je Plenković – ratifikacija Istanbulske konvencije.

“Ako mi ova ekipa alternativaca dokaže jedan element od onih strahova koji su zajedno s drugima širili hrvatskoj javnosti, plašili birače, uvjeravali ih u nešto što se nije dogodilo, evo ja ću odmah povući konzekvence. Ali, budući da toga nema, bilo bi bolje da se zapitamo koliko je ta ratifikacija potakla promjene drugih zakona, koliko je potaknula koordinaciju drugih resora, dijalog s onim udrugama koje se godinama bore protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. To govorim uoči Međunarodnog dana žena, gdje je broj prijava za obiteljsko nasilje temeljem naših tih aktivnosti od tada povećan za pet puta. I da ne zatvaram oči kao demokršćanin i netko tko cijeni obiteljske vrijednosti na nasilje nad ženama i djecom. E, ja ću se protiv toga boriti. I borit će se i HDZ. I to je naša politika. I to nije ništa u koliziji s našim vrijednostima i našim katoličanstvom”, rekao je Plenković i dodao kako je vrijeme da se uklone sve floskule, manipulacije i laži “koje su kontaminirale dio članstva i biračkog tijela”.

Angažman Vlade u Vukovaru

Jedan od stranačkih oporbenjaka, Ivan Penava je nakon izglasavanja izmjena i dopuna Zakona o popisu stanovništva, rekao kako bi se u njegovu provedbu trebali uključiti Sigurnosno-obavještajna agencija i Državno odvjetništvo. Plenković mu je oštro odgovorio.

“On je isto jedan od ljudi koji bi trebao tri puta dobro udahnuti. Onako dobro udahnuti pa onda uzeti papire koje ima tamo kao gradonačelnik Vukovara pa onda malo razmisliti koliko je ova Vlada napravila za Vukovar. Zahvaljujući Tomi Medvedu Vukovar je sada grad – mjesto posebnog pijeteta. 18. studenoga je Dan sjećanja, potpora svih resora ove Vlade – Damir Krstičević je vratio vojsku, Davor Božinović je vratio specijalnu policiju, Oleg Butković komunalna infrastruktura, Tomislav Ćorić – vodna infrastruktura, elektrifikacija, HEP je imao jednu investiciju u Vukovaru, potpora gospodarstvu, studentski dom, aktivnosti u obrazovanju, dakle potpora ove Vlade Vukovaru. Dakle to je prvi grad, i Knin je mađu prvima, gdje smo održali sjednicu Vlade van Zagreba. U krajnjoj liniji, završetak financijske konstrukcije za vodotoranj. Dakle, dignitet, poštovanje. Rad na svemu onome što Vukovar simbolizira za Hrvatsku je u svakom trenutku bio jedan od angažmana ove Vlade. Dakle on bi najprije trebao reći kad tri puta udahne: ‘dobar dan, hvala kolegama iz HDZ i Vladi u potpori na tome, tome i tome'”, rekao je Plenković

Plenković je, što se popisa stanovništva tiče, izjavio kako je HDZ odbio amandmane te je Sabor usvojio zakon kakav je predložila Vlada i kakav je bio korišten prije 2011. godine. Na ideju da SOA i DORH rade na popisu stanovništva, Plenković je rekao da je Hrvatska “već 30 godina samostalna, slobodna, demokratska i da smo prošli takve nekakve ideje”. Cijelu je tu situaciju nazvao bizarnom.

