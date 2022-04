Premijer Andrej Plenković povodom otvaranja rallyja u Hrvatskoj u izjavi je komentirao i izjave predsjednika Zorana Milanovića.

"Ovo što sam uspio pregledati, riječ je o dijareji. To su problemi koje ima. Buđenje iz vlastite irelevantnosti, vrijeđanje Vlade, HDZ-a, mene i drugih. To je prešlo sve granice, pokidao je sve veze. Riječ je osobi koju su, nažalost, birači izabrali, ali šteta koju radi Hrvatskoj, snizio je političku kulturu do mjere od koje ćemo se godinama oporavljati.

To je strašno i sramotno. To je stvar kućnog odgoja, nekulture i prostačkog ponašanja. Uvjereni smo da mu je potrebna stručna pomoć. On je kao ruski agent, dana je opet iznio ocjene o Ukrajini i sramotne stavove. Da ne govorim o BiH, gdje nas optužuje da smo izdajnici", kazao je Plenković.

'Napravio je veliku štetu'

Zatim je rekao kako je Milanović učinio štetu i unazadio mogućnost stvaranja savezništva između Bošnjaka i Hrvata.

"Međunarodno je potpuno irelevantan. Ljudi se iščiđavaju takvim izjavama. Napravio je veliku štetu Hrvatskoj na međunarodnom planu. Imamo štetočinu, sramotu i karijes s Pantovčaka", rekao je Plenković te podsjetio da ih optužuje da je banda i UDBA.

"Kad vam netko kaže da vam je otac koji je umro prije pet tjedana udbaš, tu više nema prostora za dijalog. Mi smo znali s kim imamo posla. Nažalost, javnost to otkriva s vremenom. I Hrvati u BiH će imati štete, da ne govorim o njegovoj međunarodnoj irelevantnosti."

'On neka nastavi sa ovom dijarejom'

Za kraj je poručio kako ništa od toga nije normalno.

"Sve je to dio velike štete koju radi društvu i institucijama. No, tako je kako je. Mi ćemo raditi svoj posao, a on neka nastavi sa ovom dijarejom."