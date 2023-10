Premijer Andrej Plenković obratio se danas medijima, rekavši da je je stavljanja zastave Izraela na Ministarstvo vanjskih poslova bila gesta podrške. "To je bio unaprijed pripremljeni teroristički napad, poginulo je više od 1300 Izraelaca i ovakva gesta je po mišljenju Vlade ispravna", dodao je.

Komentirao je izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je jučer izjavio da je isticanje izraelske zastave na MVEP-u "idiotski potez" uz sve simpatije koje ima prema Izraelu. “Nema mjesta drugim zastavama u Hrvatskoj, osim u strogo reguliranim situacijama”, rekao je Milanović i dodao da će u svom uredu spustiti zastave EU-a i NATO-a na niže pozicije od hrvatske zastave.

"Ideja je da zastava bude tjedan dana, to rade i druge zemlje. Ne vidim zašto daje ovakve izjave, brojne su već reakcije i ponovno se dovodimo u situaciju gdje umjesto da pazi što kaže i da je kao Vlada osudio napade Hamasa i da Izrael ima pravo na samoobranu, s tim bi bilo sve ok. A reći da je kod njega nestalo simpatije za Izrael, nepotrebno je gdje opet ulazimo u vanjskopolitičke raskorake. Potpuno nepotrebno.

Neću zaoštravati, sve vanjskopolitičke odluke ionako donosi Vlada. Što se tiče saborske oporbe, onda me ne čudi, to su ljudi koji igraju političku igru i ne misle o međunarodnom položaju Hrvatske pa njihove stavove nisam imao vremena vidjeti, ali me ne čudi da je to netko od onih 54 koji nisu glasali za sudjelovanje Hrvatske u obuci Ukrajinaca. Isticanje zastave nije neobično. Možda je njemu neobično, to je na njegovu sramotu”, smatra Plenković.

'To su provokatori'

Plenković se osvrnuo i na grupu hrvatskih navijača koji su na osječkoj Opus Areni pjevali stihove ustaške budnice. “Osuđujem, to su provokatori kao prije nekoliko godina u Splitu, Rijeci… Ti ljudi ne žele dobro ni hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ni Hrvatskoj. To su krivi i loši potezi za svaku osudu, ne znam zašto netko dolazi na utakmicu da bi to radio”, rekao je Plenković.

