Premijer Andreja Plenkovića dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

"Razgovarali smo o nizu aktivnosti koje se odnose na gospodarski rast. Razgovarali smo i o Ini, nova uprava će razgovarati s mađarskom stranom kako bi se i vidjelo kako je došlo do ove afere od prije nekoliko tjedana.

Plenković je na početku kazao kako su zadovoljni revidiranom procjenom EBRD-a koji je povećala procjenu rasta Hrvatske s 3,5 posto BDP-a na 6,5 posto. Kazao je i da s obzirom na mjere koja je Vlada donijela očekuje rast hrvatskog gospodarstva i u prosincu.

O izborima u BiH

Plenković se osvrnuo na izbore u BiH i čestitao kandidatkinjama i kandidatima okupljenima u okviru Hrvatskog narodnog sabora BiH te gospođi Borjani Krišto.

"Čestitam kandidatima u Bosni i Hercegovini, a posebno gospođi Krišto koja je već u lipnju bila pobjednica i tu nema nikakvih dilema. Došlo je ponovno do preglasavanja gdje su ponovno glasali za Željka Komšića i smatramo da je to loše."

"Jasno je da bošnjačke stranke ne žele da dođe do dogovora. Preostalo je jedino da se iskoriste bonske ovlasti gospodina Schmidta. Ovo je prvi korak za dogovor za daljnje reforme izbornog sustava. Kad je riječ o vanjskopolitičkim aktivnostima, od vikanja i vrijeđanja, za što se zalagao gospodin Milanović, nema nikakve koristi. Predstavnik Schmidt je donio pravu odluku", kazao je Plenković.

Naglasio je da je dobro što su HDZ BiH i ostale hrvatske stranke ostvarile dobre rezultate.

"Dobro je da je Schmidt iskoristio svoje bonske ovlasti. Omogućio je hrvatskim političkim strankama da budu dio federacije. Ta poruka je važna i bitna. Mi smo bili u komunikaciji s gospodinom Schmidtom. Jer ako postoji ključna tema, onda je to ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH", dodao je.

Komentirao je i inicijativu Mosta o proglašenju Komšića personom non grata: "To su ljudi koji za Hrvate u BiH nisu učinili ništa. Oni žele vidljivost i kritiku Vlade. Oni su teško poraženi pa su se onda sjetili da se Komšića proglasi personom non grata. Zašto to nisu učinili 2006.? Ili 2008?"