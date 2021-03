PLENKOVIĆ ŽELI POTVRDE O CIJEPLJENJU NA RAZINI EU: ‘Odnosile bi se na tri kategorije, bez toga nema otvaranja’

‘Za nas je ključno da cijeli kontekst pandemije covida-19 evoluira tako da ima više slobode kretanja te da ljudi mogu posjetiti Hrvatsku’, rekao je Plenković

Hrvatska želi biti dio europske inicijative potvrda o cijepljenju jer je ključno da se omogući sloboda kretanja između država, rekao je premijer Andrej Plenković u ponedjeljak u razgovoru za Politico.

“Želimo sudjelovati u europskoj inicijativi koja će omogućiti i putovanja”, rekao je premijer o uspostavljanju jedinstvene europske potvrde o cijepljenju. Naglasio je da je glavni cilj takvih potvrdi upravo “ponovno otvaranje Europe”.

Politico: Hrvatska očajnički treba povratak turizma

Premijer je kazao kako će se ona odnositi na tri kategorije – one koji su se cijepili, one koji imaju negativan test te one koji su preboljeli covid-19. Politico u svom tekstu piše kako Hrvatska “očajnički” želi povratak turističkih aktivnosti jer joj to donosi 20 posto ukupnog BDP-a.

“Za nas je ključno da cijeli kontekst pandemije covida-19 evoluira tako da ima više slobode kretanja te da ljudi mogu posjetiti Hrvatsku”, rekao je Plenković.

Premijer smatra kako Europska komisija, koja će to pitanje razmatrati ovaj tjedan i predstaviti Europskom vijeću kasnije u mjesecu, ne bi trebala samo predložiti tehničko rješenje i pustiti zemlje da pojedinačno odluče otvaraju li svoje granice za one s potvrdama, nego da to treba biti osmišljeno, piše Politico.

“Potvrde trebaju olakšati kretanje i ukloniti niz restriktivnih mjera i zabrana putovanja”, rekao je Plenković. “Važno je da idemo naprijed. Cijela ideja europskog savjetovanja je da imamo nekakav okvir koji u obzir uzima jednakost naših građana i mogućnost kretanja. To je i cilj.”

‘Da smo dobili što smo naručili, cijepili bi sve do Uskrsa’

Plenković je rekao kako su čelnici europskih država u “nezahvalnoj situaciji” po pitanju nabavke cjepiva. Tijekom krize “pritisak je da se nešto poduzme”, a potom, nakon krize, pitaju vas “zašto je naručeno cjepivo za 14 milijuna ljudi kad Hrvatska ima 4 milijuna stanovnika”.

“Nismo mogli predvidjeti dinamiku proizvodnje i trajanje procesa odobrenja”, zbog čega sada postoje problemi s nabavkom cjepiva, kazao je premijer.

Da je Hrvatska dobila onoliko doza koliko je očekivala početkom godine, “do Uskrsa bi već cijepili veliki dio populacije”, dodao je.

‘Moramo ojačati našu suradnju u zdravstvu’

Plenković je ipak pohvalio zajednički pristup EU-a u nabavci cjepiva jer bi situacija bila puno drugačija kad bi države bile prepuštene same sebi.

“Primjerice, što bi se dogodilo da su države koje imaju pogone rekle ‘doviđenja’ dozvolama za izvoz?”.

Naglasio je da EU iz pandemije treba naučiti lekciju o “strateškoj autonomiji” po pitanju cjepiva i borbe protiv pandemije koje se “više ne može zanemarivati”. “Moramo ojačati našu suradnju u zdravstvu”, zaključio je premijer.

