PLENKOVIĆ ŽELI BOLJE OZRAČJE U SLJEDEĆE DVIJE GODINE: Do sada mu je bilo najvažnije očuvati političku stabilnost

Komentirajući drugu obljetnicu vlade, Andrej Plenković zaželio je u sljedeće dvije godine bolje ozračje

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas, komentirajući drugu obljetnicu svoje vlade, da mu je cilj u protekle dvije godine bio održati političku stabilnost, koja ne znači status quo, a da bi u sljedeće dvije godine želio da se u društvu popravi ozračje, s više tolerancije, uključivosti i dijaloga.

“Ono što je za mene u prve dvije godine bilo najvažnije jest očuvati političku stabilnost. Koliko god ljudi napadaju tu ideju, oni koji malo bolje razumiju što to podrazumijeva, znaju da to nikako ne podrazumijeva ono što se nastoji reći da je to status quo. Naprotiv. Stabilnost znači da imate političku većinu koja omogućuje svim institucijama prije svega vladi i ministarstvima da rade one zadaće koje su propisane i napisane u programu vlade”, rekao je Plenković u Bruxellesu nakon summita Europa-Azija, odgovarajući na upit novinara da ocijeni dvije godine svoje vlade.

Fiskalna konsolidacija

Rekao je da se program njegove vlade oslanja na tri točke: prva je snažna fiskalna konsolidacija, ističući da je ovo prva vlada koja je ostvarila proračunski suficit. “Vidjet ćemo što će biti s brodogradnjom, ja se nadam da ćemo i ove godine imati suficit”, rekao je.

Fiskalna konsolidacija je omogućila izlazak iz postupka prekomjernog deficita i poboljšanje kreditnog rejtinga zemlje.

“Mi smo poslali poruku da ova vlada zna što radi i planira, da razumno troši i vodi računa o prihodovnoj strani. Fiskalna konsolidacija je preduvjet svih drugih procesa”, rekao je.

Strukturne reforme

Kao drugu točku naveo je nastavak strukturnih reformi sa šest najvažnijih područja. To su reforma obrazovanja, gdje je krenula eksperimentalna faza, mirovinska reforma, koju je Sabor danas uvrstio u dnevni red, zatim tri vala porezne reforme što je donijelo rasterećenje od 6,4 milijarde kuna za građane i poduzetnike.

Pravosudna reforma

Slijedi pravosudna reforma u kojoj je jedan dio već napravljen, zatim slijedi reforma zdravstva te poboljšanje poslovnog okruženja.

“To se nadovezuje na treći stup, a to su investicije”, rekao je Plenković, ističući da je ove godine Hrvatska imala najviše investicija u svojoj povijesti – dvije milijarde eura.

Makroekonomski pokazatelji idu u dobrom smjeru

Istaknuo je također i ovogodišnju najuspješniju turističku sezonu, koja još uvijek traje, kontinuirano smanjenje javnog duga, rast zaposlenosti bez obzira na iseljavanje zbog slobode kretanja unutar EU-a, najnižu stopu nezaposlenosti, rast prosječne plaće koja je povećana za više od 700 kuna, rast mirovina za 6,7 posto.

“Svi makorekonomski pokazatelji idu u dobrom smjeru. S te strane mogu reći da smo u ovakvom ozračju napravili dosta. Naravno uvijek se može bolje i više, ali zato i mandat traje četiri godine pa ćemo i dalje intenzivno raditi na tom planu”, rekao je.

Naglasio je da tanka vladajuća većina nimalo nije utjecala na rad vlade.

Želi vidjeti bolje ozračje u društvu

Za preostale dvije godine mandata ove vlade Plenković je rekao da bi volio vidjeti bolje ozračje u društvu, da bude više uključivo, ne samo u u smislu socijalne uključivosti, nego da bude više dijaloga u društvu, više tolerancije i više međusobnog uvažavanja.

“Naravno da tome ne može samo vlada pridonijeti”, zaključio je premijer.