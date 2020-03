PLENKOVIĆ O UGROŽENIM RADNIM MJESTIMA ZBOG EPIDEMIJE: Vlada će za svakog radnika davati iznos minimalne plaće?

Kada je u pitanju rat protiv pandemije, premijer je poručio da je sada vrijeme za samodisciplinu

Premijer Andrej Plenković je na Novoj TV govorio o borbi Hrvatske s koronavirusom kao i o novim mjerama i zakonima koji će sutra biti predstavljeni na sjednici Vlade.

Osim teme epidemije i utjecaja koronavirusa na gospodarstvo, Plenković je komentirao i rezultate izbora u HDZ-u zbog kojih je ostao šef stranke. Kada je u pitanju rat protiv pandemije, premijer je poručio da je sada vrijeme za samodisciplinu.

“Nema potrebe za stvaranjem prekomjernih zaliha. Razgovarali smo s maloprodajnim lancima i distributerima i namirnica ima dovoljno. Druga vrsta panike je ona financijska. Dio naših građana je počeo povlačiti depozite, uzimati novac iz investicijskih fondova, kupovati eure. To nije potrebo, Hrvatska je danas ekonomski puno otpornija na bilo koju vrstu vanjskog šoka. Apeliram na sve da se ponašaju odgovorno. Pratili smo stanje u drugim državama i reagirali na vrijeme. Svi resori su angažirani. Slušajte naputke, a to znači i što manje društvenih kontakata. U Hrvatskoj je trenutno umjeren broj onih zaraženih koronavirusom, a većina ih je zaražena vanjskim elementom”, rekao je premijer Plenković za Novu TV.

‘Držite se naputaka struke i ne nasjedajte na fake news’

O inicijativi šefice EK Ursule von der Leyen o zatvaranju granica EU na 30 dana, Plenković tvrdi da se to ne odnosi na državljane EU-a. Premijer je najavio da će sutra na Vladi predložiti paket od 20 zakona, a među njima je i zakon koji jača ovlasti Nacionalnog stožera. Kada je u pitanju odbijeni prijedlog Pavle Kalinića o strožim mjerama u Zagrebu, Plenković komentira:

“Davor Božinović je na čelu stožera Nacionalne zaštite. Dat će se snažnije ovlasti te će doći do centralizacije i uniformiranosti donošenja odluka. To ne znači da nećemo osluhnuti posebne potrebe kako što je to bio slučaj u Istarskoj županiji, ali odluke će donositi Nacionalni stožer.”

Isto tako, Plenković je građanima poručio da se drže naputaka struke te da ne nasijedaju na lažne vijesti. Što se tiče hakera koji su napali online sustav, premijerova poruka je jasna: bit će uhvaćeni.

O paketu mjera za privatni sektor

U doba kada mnoge zemlje donose odluke o zatvaranju granica, Hrvatska sa susjedima ima dogovoren protok robe, veli Plenković, no poručio je da Hrvati iz BiH mogu normalno ulaziti u Lijepu našu.

Kada je govorio o ekonomskim mjerama, premijer Plenković je kazao kako će se predložiti paket mjera za privatni sektor. Rekao je kako mnoge zemlje donose odluke o zatvaranju granica te da je Hrvatska sa susjedima dogovorila protok robe.

“Na stolu su odgode plaćenje poreza i doprinosa, omogućiti likvidnost, reprogramirati kredite…Svi pokazuju veliki sluh za ovu krizu. Mislim da ćemo moći prebroditi ovu krizu bez prevelikih financijskih troškova. Pronaći ćemo način da pomognemo u isplatama plaća i da se očuvaju radna mjesta”, rekao je Plenković.

Na pitanje što je s ugroženim radnim mjestima u turizmu i transportu, Plenković je odgovorio kako je na stolu prijedlog da Vlada daje iznos minimalne plaće od 3250 kuna, a svaki poslodavac može nadomjestiti iznos povrh toga.

“U zakonima koje ćemo sutra predstaviti trenutno nema riječi o režijama”, kazao je premijer te dodao kako je za sve mjere osiguran novac te će “otvoriti razgovore sa svima s kojima će biti potrebno”.

O rezultatima izbora u HDZ-u: ‘Na ključnim mjestima moramo imati ljude koji dijele viziju stranke’

Plenković je na unutarstranačkim izborima pobijedio svoje oponente i ponovno učvrstio svoje mjesto na čelu HDZ-a. Na Novoj TV osvrnuo se na odluku da Milijan Brkić više neće biti potpredsjednik Sabora, dok Miro Kovač više neće sjediti u predsjedničkoj fotelji saborskog Odbora za vanjsku politiku.

“Poruka naših članova i činjenica da je svih četiri kandidata za potpredsjednika izabrano govori o potpori našem smjeru. Logično je da Ante Sanader postane potpredsjednik Sabora. Milijan Brkić i Miro Kovač i dalje su članovi HDZ-a. Na ključnim mjestima moramo imati ljude koji dijele viziju stranke, a ne netkog tko je još jučer govorio da stranka ne ide u dobrom smjeru i da ništa ne valja”, rekao je.

Što se tiče planova za parlamentarne izbore, Plenković tvrdi da nisu još raspravljali o eventualnim suradnjama na lokalnim izborima. No, rekao je da sigurno neće ići s HNS-om na iste liste. Naglasio je da Hrvatska danas izgleda bolje nego prije četiri godine, ali da se bez 76 ruku u Saboru to ne bi dogodilo.