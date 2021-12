Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade dao je izjavu za medije na kojoj je komentirao završetak nadzora postupanja Uskoka, obvezno cijepljenje, ali i kazne za kršenje mjera predviđenih za sprječavanje širenja zaraze koronavirusa.

"Ja sam detaljno pročitao izvješće. Ono što je za mene bilo iznenađenje, jest da je slučaj afere Softver bio zaključen mjesecima prije nego što je Hrvoj Šipek stupila na snagu. Vladajuća većina će sutra podržati izvješće glavne državne odvjetnice za 2020. godinu", rekao je Plenković.

'Frustracija oporbe puca po svim šavovima'

Najavio je da će sve pokušaje oporbe sa suprotnom namjerom zaustaviti.

''Kada ste u oporbi, niste jako sretni, i onda frustracija puca po svim šavovima. Što god mi napravili, oni će reći da to nije dobro. Nije bitno je li u pitanju covid, izvješće državne odvjetnice i slično. Smatram da bi DORH i USKOK trebali biti otvoreniji, ali ono što mene najviše brine su pokušaji terorizma, napada na Vladu i pozivi na linč, te govor mržnje. Mislim da su to puno važniji problemi'', rekao je Plenković.

'Nisam pobornik obveznog cijepljenja'

Komentirao je potom najavu šefice Europske komisije Ursule von der Leyen o mogućem obveznom cijepljenju u Europskoj uniji.

"Nisam pobornik obveznog cijepljenja i mislim da to nije potrebno. No nitko od nas ne zna koliko će covid trajati, možda je ta ideja u tom kontekstu izrečena. Nama nije prezentirana", kazao je, pa nastavio: "Nema nikakve konfuzije, čudnih ili dvosmislenih poruka. Zahvalni smo znanstvenicima koji su u tako kratkom roku napravili cjepivo", kazao je.

"Otkad imamo cjepivo, imamo dovoljne količine da možemo procijepiti cijelo stanovništvo. Svaka smrt necijepljene osobe je dio izbora pojedinca da se ne cijepi i time sebe stavi u rizik. Došli smo na 64,5 posto cijepljenog odraslog stanovništva. To je napredak, ali nije dovoljno. Što se izjave predsjednice Komisije tiče, to nije formalizirana inicijativa. I dalje smatram da nije dobro nametati obvezu", rekao je premijer.

O sankcijama za one koji ne primjenjuju covid potvrde

"Živimo u svijetu gdje su ljudi nervozni. Covid traje jako dugo. Dolazi do čudnovate kombinacije različitih aktera. To vam dokazuju različiti saborski zastupnici koji su išli prosvjedovati protiv testiranja. Njih muči ta vatica tri sekunde. Covid potvrde su se sada pretvorile u pozive na linč. Nismo nimalo impresionirani time, ali tijela će raditi", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na novi zakon koji će sankcionirati one koji ne primjenjuju covid-potvrde.

"Zakon će stupiti na snagu kada ga Sabor izglasa. Covid potvrda ide za time da ljudi budu zaštićeniji. Takvu politiku onih koji miniraju rad Vlade i liječnika i medicinskih sestara. Takvi koji dolaze na prosvjede, glumataju tamo, oni koji predlažu da se koriste lijekovi za životinje, to je neshvatljivo, ali to je tako. Zato taj zakon ide da sankcionira takve čelnike koji to rade. Sve što mi radimo cijelo ovo vrijeme, ide u korist naših građana. Dio građana to koristi isključivo zbog svojih probitaka. Ne može se ovo izbrisati. Mi ćemo točno znati tko je što govorio. Neće to biti tek tako", poručio je premijer.

Nastavio je potom ironično: "Mi smo izmislili virus. Pa smo to pretvorili u epidemiju. Pa smo mi odgovorni što se cijeli svijet bavi time. Mislim da su svi drugi tu nevini i nedužni, a mi jedini krivi", kazao je.

"Ako imate epidemiju i pandemiju i ako smo uložili napore da osiguramo iznimno uspješnu turističku sezonu, ako činimo maksimalne napore da uđemo u Schengen i europodručje, onda očekujem minimalan napor da se većina određenih aktera ponaša logično. Oni koji neće, za njih idu sankcije", dodao je Plenković.

"Mogu zamisliti ono što je razumno i kulturno. Poštovati zakone zemlje u kojoj živiš. Nisu gradski uredi i Ured predsjednika eksteritorijalni. Ja sam se nadao da mi ovdje ne ovisimo o jugu. Ako je južina, onda nije dobro", rekao je Plenković i za kraj poručio da će covid potvrde i dalje vrijediti s testiranjem. "To nemamo namjeru mijenjati", poručio je premijer.

Podsjetimo, ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je u četvrtak na sjednici Vlade o padu broja novozaraženih u odnosu na prošli tjedan za 14,5 posto i blagom padu broja hospitaliziranih, iako je pritisak na bolnički sustav i dalje velik. "Bolnički sustav nastavlja raditi pod znatnim opterećenjem. Kapaciteti za smještaj se stalno povećavaju", rekao je.

Što se tiče omikrona, nove varijante koronavirusa, Beroš je istaknuo kako se ona smatra opasnijom jer ima gotovo dvostruko više mutacija od delta varijante. No, stručnjaci naglašavaju da cjepiva i dalje pružaju visoku razinu zaštite od teške kliničke slike i hospitalizacije.