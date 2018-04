PLENKOVIĆ VIŠE NE RAČUNA NA DINKA CVITANA: Uoči isteka mandata državnog odvjetnika zna se i tko bi ga mogao naslijediti

U njegovom je mandatu uhićen Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, čelni Dinama Zdravko Mamić, a Cvitan je pritvaranje zatražio i za Ivicu Todorića.

Nakon isteka mandata za tjedan dana, Dinko Cvitan više neće biti glavni državni odvjetnik, javlja RTL iz neslužbeno potvrđenih informacija.

Plenković mu rekao da na njega više ne računa?

U četvrtak bi Sabor trebao raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika za 2015. i 2016. godinu. Ta se rasprava trebala naći na dnevnom redu Sabora već ranije, no u dvije godine se to nije dogodilo. Do četvrtka bi Vlada ipak već morala objaviti ime Cvitanovog nasljednika za tu poziciju. RTL doznaje da je Cvitanu premijer Plenković u petak zahvalio na dosadašnjem angažmanu i rekao mu da više na njega ne računa za mjesto glavnog državnog odvjetnika. Njegov bi nasljednik mogao biti 60-godišnji Davor Petričević, koji je sada v.d. županijskog državnog odvjetnika u Osijeku, a koji ima podršku HDZ-a. Osim Petričevića, kao Cvitanovog nasljednika se spominje i njegov sadašnji zamjenik, Dražen Jelenić.

Na dužnost došao u vrijeme SDP-ove Vlade

Dinko Cvitan je na dužnost glavnog državnog odvjetnika došao 2014., u vrijeme SDP-ove vlade, nakon Mladena Bajića. U njegovom je mandatu uhićen Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, čelnik Dinama Zdravko Mamić, a Cvitan je pritvaranje zatražio i za Ivicu Todorića. Tijekom mandata je Cvitan isticao da politika na njegov rad ne utječe te da je 98 posto USKOK-ovih optužnica u njegovom mandatu potvrđeno, te da je osuđujućih presuda bilo 94 posto.