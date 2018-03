PLENKOVIĆ VAŽNO OBEĆAO SVU POMOĆ BOLESNOJ ŽENI KOJOJ SE BRDO SRUŠILO NA KUĆU, A ONDA…: ‘Kad su otišli, dobila sam andol’

‘Meni su izmjerili tlak i dobila sam tableticu da se smirim i jedan andol. I to je to.’

Nakon što je danas na klizištu u Hrvatskoj Kostajnici šest kuća potpuno uništeno i šest ih je oštećeno, a tri su osobe ozlijeđene, to su područje posjetili premijer Andrej Plenković i ministar obrane Damir Krstičević s delegacijom.

Uzima lijekove za srce nakon dva infarkta

Vrlo brzo intervenirali su vatrogasci, policija, hitna pomoć, članovi Crvenoga križa i HGSS-a. Ugroženo područje odmah je označeno trakama te je zabranjen pristup kućama zbog opasnosti od njihova daljnjeg urušavanja. Plenković je najavio pomoć svima koji su u ovom odronu ostali bez svega. Jedna od njih je i Refika Hamzagić čija je kuća sravnjena sa zemljom, a u kući su joj ostale sve potrepštine, među ostalim, i lijekovi za srce koje uzima nakon dva infarkta, piše Dnevnik.hr. Vladina delegacija joj je obećala pomoći i dati joj smještaj, kao i sve ostalo što joj je sada neophodno.



‘Sad ćemo mi, vojska će’

‘Nemam ništa, nemam dokumenata, nemam lijekova. Ja sam dva infarkta imala’, rekla je Refika Hamzagić, na što su joj Plenković i Krstičević obećali pomoći. ‘Gradonačelnik će to, sve ćemo vas mi zbrinuti. Sad ćemo mi, vojska će…Premijer, župan, ministri… ne morate brinuti’, rekli su joj Plenković i Krstičević. Obećali su joj i liječnika, no nekoliko sati kasnije, delegacija se razišla, a Refika nije dobila ništa od obećanog. ‘Dok je bio gospodin Plenković i Žinić tu, rekli su mi da ima gospođa doktor, dobit ćete lijekove. Oni su otišli, naslikali su se, a doktora nigdje nema. Bio je hitni slučaj, odvezli su ga za Sunju. Meni su izmjerili tlak i dobila sam tableticu da se smirim i jedan andol. I to je to’, rekla je za Dnevnik.hr . Rekli su joj da zove svog doktora, na što je ona odgovorila da nema telefon s kojeg bi ga nazvala.

‘Ja sam bila pred kućom, nisam u kuću ni ušla. Ja nemam ništa. Od susjede je jakna, ovo u čemu sam bila to je na meni. Gumene čizme i radna odjeća za štalu’, rekla je.