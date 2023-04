Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak se pojavIo na otvorenju Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije i Proljetnog sajma. Iskoristio je priliku te je stao pred novinare gdje je među ostalim prokomentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića.

“Nisam ni slušao ni gledao što je on govorio, ali sam sada pogledao na pametnom telefonu što to otprilike znači, ali to je uobičajen repertoar vulgarnosti, divljaštva, primitivizma, nekulture, čovjeka koji je promijenio politički diskurs u Hrvatskoj. Raste broj jednako primitivnih političara kao što je on i koji nam narušavaju političku kulturu, koji se bave ničim. Njegov doprinos bilo čemu korisnom u Hrvatskoj je čista nula. Ja bih rekao duboki zaleđeni minus je to. Predlažem da poslušate njegove izjave kada je uhićen njegov Jatak iz Slovenske”, kazao je premijer pa se osrvrnuo na ostavku ravnateljice USKOK-a.

"Ovo nema nikakve veze s nevjerojatnim naklapanjima koje je čak i za kafane škrto i krivo za hrvatsko društvo. Cijelo vrijeme govorim da je riječ o internoj stvari DORH-a. Htio sam neposredno čuti ono što je gospođa Marušić poručila ministru pravosuđa. Nije posao premijera da brine o kasko osiguranju pojedinog vozila", kazao je i posvetio nekoliko riječi kritikama opozicije.

"I ja bih bio nesretan da sam na njihovom mjestu. Oni bi da im netko drugi odradi izbore. Neće. Izbori se dobivaju na postignućima”, dodao je i nastavio.

"Milanovića svrbi kad mu netko kaže da laže, a laže non stop. Projicira svoje komplekse na druge. To je za promatranje", ispalio je, ali nije se tu zaustavio.

"Iza nas će ostati tako velika postignuća da ćemo uzdignuta čela reći da je Hrvatska 2024. godine u odnosu na 2016. godinu kada smo dobili povjerenje bolja, uspješnija i međunarodno priznata. Onaj tko će nas vrijeđati, dobit će odgovor svaki put neovisno je li alergija ili nije. Imam i ja alergiju pa ne šmrčem”, kazao je.