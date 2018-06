PLENKOVIĆ UZVRATIO PREDSJEDNICI: ‘Očito joj se sviđa što Most radi, ali malo me čudi kad hvali takvu ekipu’

Plenković kaže kako je demografija problem koji već 70 godina muči Hrvatsku te da nismo jedina zemlja s tim problemom.

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u petak poslijepodne na svečanom obilježavanju 50 godina Petrokemije nakon čega je odgovarao na pitanja novinara o aktualnostima na hrvatskoj političkoj sceni. Osvrnuo se prvo na nove prozivke predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“Ako je ijedna vlada napravila iskorake prema županijama, gradovima i općinama, napravila ih je moja vlada. Mislim da smo napravili poruku partnerstva i suradnja i Vlada radi na tome da već refleksno znamo što je dobro za koji dio Hrvatske. Teze koje se provlače o elitizmu i otuđenosti ne stoje što se tiče mene i moje Vlade. Ako je netko stalno među ljudima, onda smo to mi”, tvrdi Plenković, a prenosi N1.

Kaže kako je demografija problem koji već 70 godina muči Hrvatsku te da nismo jedina zemlja s tim problemom. “Sam ekonomski napredak nije jedini način kako povećati demografsku revitalizaciju. Ta to je potrebna i promjena mentaliteta, ali i jedan dašak optimizma u društvu. Ovako kako je sada, kontinuriano negativan pristup neće doprinijeti ničemu dobrom, može samo ljude učiniti depresivnima. To ne može sama Vlada, to je širi fenomen u kojemu svi akteri imaju svoje odgovornosti i te odgovornosti trebaju preuzeti. Trudimo se, reforme su tu. Nesklon sam paušalnim komentarima…”, kaže premijer.

A kako tumači predsjedničinu pohvalu Mostovom “Pokretu Ostanka”?

“Očito joj se nešto sviđa što Most radi. Moje iskustvo s Mostom je loše, možda nastoji proširiti bazu. Vidim da se Most hvali da su autori referendumskog pitanja koje je duboko diskriminirajuće prema zastupnicima manjina. Vuku nas desetljećima nazad i to nije put koji ja cijenim. Malo me čudi predsjednica kad hvali takvu ekipu”, rekao je premijer.