PLENKOVIĆ UZVRATIO MILANOVIĆU: ‘Zajedničkog polaganja neće biti, na to se treba naviknuti; On mi je krajnje nebitan’

Premijer Andrej Plenković odgovorio je na prozivke predsjednika Republike Zorana Milanovića

Predsjednik Vlade Andrej Plenković iz Slavonije je odgovorio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću na njegovu najavu da će vojni vrh i zapovjednici s njim polagati vijenac u Okučanima na obljetnici Bljeska. “To pokazuje još jednom da politizira Hrvatsku vojsku, a to je nešto najgore što treba činiti vrhovni zapovjednik. I to na dan kada ćemo svi zajedno obilježiti VRO Bljesak. To govori o tome koliko je ispod razine funkcije na koju je, nažalost, dobio povjerenje većine birača”, rekao je premijer Plenković.

Premijer Plenković izjavio je da želi normalan protokol te da je sve što predsjednik Milanović radi “predstava i cirkus”. “Zajedničkog polaganja vijenaca nema niti će biti, na to se treba naviknuti. Mi za njim ucviljeni nismo”, dodao je premijer.

Na pitanje ima li predsjednik te ovlasti, Plenković je rekao da nije slušao što govori. “Ne zna što bi radio pa se bavi takvim stvarima. On mi je krajnje nebitan”, rekao je. “Kako se kaže, onaj tko nema posla i s jarićima nešto radi”, rekao je Plenković dodajući kako je dogovoren protokol na razini institucija.

Komentirao je i otvoreno pismo koje potpisuje Stevo Culej u kojemu poziva državni vrh da zajednički obilježe akciju Bljesak, rekavši da će se “dostojanstveno obilježiti, kao i na Plitvicama”.

‘Vraćanje dugova’

Premijer Plenković rekao je da Milanović očito mora vratiti dugove onima koji su ga birali. “Birali su ga oni koji postoje samo da bi oslabili poziciju HDZ-a. Zato je poanta ovih izbora da dobijemo snažnu potporu birača. A on, budući da mu je SDP na 15%, ponaša se kao je i dalje lider SDP-a, jer Grbin ne postoji, čini nešto što predsjednik ne bi trebao činiti”, poručio je.

Iako je predsjednik Milanović izjavio da nije dobio popis veleposlanika, premijer Plenković istaknuo je kako ured PHR-a ima taj popis te da razgovore mogu nastaviti kada odgovori na popis.

‘Čovjek laže i izmišlja stalno. Na izborima se lažno predstavlja da je normalan’

“Čovjek laže i izmišlja stalno. Na izborima se lažno predstavlja da je normalan, a vidite na način na koji se ponaša da je to jako upitno”, poručio je Plenković. Dodao je i da Milanović politizira i vojsku, ali i izbor veleposlanika. “Nemamo zašto razgovarati, imamo protokol koji je dogovoren u ponedjeljak”.

