Bivša premijerka Jadranka Kosor za N1 je komentirala aktualne političke teme. Istaknula je da su optužnice protiv hrvatskih pilota politički instrumentalizirane, kao i dolazak patrijarha Porfirija u Vukovar na dan kad se građani sjećaju pogibije Blage Zadre. Komentirala je i političku situaciju u Hrvatskoj i odnos vladajućih i oporbe.

Komentirajući optužnice iz Srbije protiv hrvatskih pilota Jadranka Kosor je rekla: “Nije prvi put da se Srbija jurisdikcijom pokušava proširiti na Hrvatsku, suditi hrvatskim braniteljima. U vrijeme moje vlade stigle su 42 optužnice, donijeli smo tada Zakon o ništetnosti – pojednostavljeno, te se optužnice ne mogu nikako priznavati i treba i danas postupati po tom zakonu. Činjenica je da je to politički instrumentalizirano i odgoda ročišta za 16. 11. jasno dokazuje da je to tako, da bi se tenzije digle na najveću moguću razinu. Treba podsjetititi da i dani uoči pada Vukovara su dani teških stradanja Vukovaraca, patnje i boli, sjećanja na nestale i ubijene, ovo ne može biti ništa nego provokacija.

Moje političko stajalište, što je Hrvatska propustila učiniti – propustila je dati crveno svjetlo na otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije. Tad je sve te probleme trebala iznijeti na stol u Bruxellesu – problem optužnica iz 2010. i 2011. i dalje je aktualan, neki ljudi od tad ne putuju u inozemstvo, rješavanje problema nestalih i otvaranje arhiva JNA, trebalo je staviti kao uvjet za otvaranje poglavlja 23. Politički propuštamo jasno reći – dok Srbija tako bude politički instrumentalizirala i pravosuđe, Hrvatska pali crveno svjetlo i naše stajalište trebaju biti blokirani pregovori za ulazak u EU dok se ova pitanja ne riješe.”

'Suđenje za etničko čišćenje je jako opasno'

Na pitanje bi li Hrvatska trebala pokrenuti istragu budući da su se u koloni nalazili civili, stradala su i djeca, Kosor odgovara: “Sigurno treba uzeti u obzir činjenicu da se to razmatralo i na Haškom sudu i da on prema indicijama i nalazima nije dalje postupao. To što je eventualno hrvatsko pravosuđe propustilo, to je drugo pitanje i nije pitanje za političare, nego za tijela pravosuđa. Ovdje se radi o živim ljudima koji više ne mogu normalno živjeti unatoč tome što Plenković kaže da smo uz njih, da ih štitimo, s neprijateljskog teritorija stiže optužnica i to znači nesiguran život do kraja života dok se to ne raspetlja. A i izjave koje čujemo – sudi se pobjednicima – čuli smo jasno stajališta predstavnika žrtava ili njihovog odvjetnika koji je rekao da se radi suđenje za etničko čišćenje, to je jako opasno. Te teze vode do dvojake politike Vlade RH. Kako je moguće da u vladajućoj većini o tako važnoj stvari postoje dva zastrašujuće suprotstavljena stajališta? SDSS za Oluju misli da je bila etničko čišćenje, a za branitelje je to neprihvatljivo, to je rekao i Haaški sud.”

Dolazak patrijarha Porfirija u Vukovar u nedjelju Kosor vidi kao provokaciju: “Sigurno su u SPC-u dobro znali da je taj datum jedan od svetih datuma za Vukovarce. Sigurno se mogao odabrati drugi datum, ali dolazak u ovom trenutku i okolnostima nakon odlaska patrijarha Porfirija iz Zagreba gdje se doimao čovjekom mira, pa njegove izjave, dodjela priznanja zločincu Šešelju, ostavilo je dubok trag i otvorilo niz pitanja. Razumijem sve koji su zgranuti nad dolaskom i svečanostima na dan kad Vukovarci tuguju u sjećanju za velikim herojem Blagom Zadrom.”

Svaki premijer u jednom trenutku postane bivši

Kosor smatra da, bez obzira na rejting i manjak inicijativa iz oporbe, premijer Andrej Plenković ne može biti miran. Ističe da svaki premijer u jednom trenutku postane bivši, a toga, kaže, Plenković još nije svjestan.

“Ne može premijer biti miran, nijedna vlast ne može biti mirna u situaciji kad ima 12,8 posto inflaciju. Svaki predsjednik Vlade mora biti svjestan da svemu dođe kraj, i kad najbolje radiš, uvijek postoje ljudi koji misle da loše radiš. Istraživanja pokazuju da oko 75, 80 posto građana smatra da idemo u lošem smjeru. Političari bi morali biti svjesni, a mislim da Plenković nije, da što god radili, protekom vremena dosadiš ljudima i premijerski mandat ide svome kraju. Svi će jednog dana biti bivši i to treba uzeti u obzir zbog činjenice da smo u situaciji kad su se otvorile brojne afere koje gotovo prelaze u lavinu, a tu se snažno dometnula afera INA. Plenković je od početka mandata užasnut činjenicom da ga ne obožavaju svi, nije svjestan da ljudi generalno ne vole političare. Oni koji te najviše hvale, najčešće su oni koji će te prvi izdati. S tim bi se on trebao suočiti i zato reagira burno.”

Što dužnosnik ima raditi u tri ujutro u nekoj birtiji?

Kosor se dotaknula i afere s HDZ-ovim varaždinskim županom Anđelkom Stričakom koji se fizički sukobio s gostom jednog kafića u sitnim noćnim satima: “Predsjednik HDZ-a je rekao da nije vidio da je Anđelko Stričak izazvao veliku tučnjavu. Ne može se imati puno povjerenja. S jedne strane je dojam koji Plenković hoće ostaviti da zna apsolutno sve, koji sve prati, a s druge promiču ovakve stvari koje su zastrašujuće u političkom smislu. Što se župana tiče, moje prvo pitanje kad sam to čula, bilo je – što netko tko je dužnosnik ima raditi u tri u noći u nekoj birtiji? Ujutro morate rano ustati, biti rano na radnom mjestu. To je dio ukupne slike, imidža jer župan ili bilo koji dužnosnik kojeg građani susreću u tri ujutro po birtijama, ne ostavlja dobar dojam i nije primjer.”

Dotaknula se i svjedočenja Dragana Kovačevića pred Antikorupcijskim vijećem i drugih aktualnosti prošlog tjedna: “Plenković se zalagao za potpisivanje memoranduma, to nitko nije demantirao. Dovelo se u pitanje Uskokovog optuženika pred to Vijeće i dogodila se opasna praksa da se Uskokovi optuženici dijele na naše i njihove, podobne i neprijatelje. U vladajućoj većini su ljudi koji imaju optužnice, neki potvrđene, i za to predsjednik Vlade kaže da je to nešto drugo. Ima različite kriterije i kod izbacivanja iz HDZ-a – neki su izbačeni, neki nisu. Gotovo nezapaženo je prošlo da su četiri suradnice ministra Horvata priznale krivnju i nagodile se s Uskokom. Sve to čini krug nevjerojatnih događaja koji se polako stežu i čine odium mnogih pa i opozicije prema onome što rade vladajući.”

O ZTC: 'Ti ljudi ne bi dana ostali tamo, da rade u fušu dok su na bolovanju'

Prokomentirala je i dolazak Rusa na sastanak s hrvatskom državnom tvrtkom ZTC-om: “To je ogroman skandala da u jeku krvave agresije na Ukrajinu neki Rusi dolaze razgovarati o bilo čemu u RH. Što se tiče ZTC-a, ti ljudi po mom shvaćanju funkcioniranja politike ne bi ni dana ostali tamo nakon što je otkriveno da neki odlaze raditi u fuš dok su na bolovanju, u jeku požarne sezone itd.”