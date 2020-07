PLENKOVIĆ UVRIJEDIO MATIĆA, PA TVRDIO DA GA POŠTUJE: ‘Baš je dobro što smo si dobri. Koliko bi tek lagao o meni da nismo’

Od pitanja bi li trebalo spojiti ministarstva obrane i branitelja, večerašnje je predizborno sučeljavanje završilo na Predragu Fredu Matiću

U večerašnjem predizbornom sučeljavanju između Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na Novoj TV, šef HDZ-a je nekoliko puta spomenuo bivšeg SDP-ova ministra branitelja Predraga Freda Matića. U jednom trenutku ga je prozvao “zezalicom za izbore”.

Plenković: “Fred Matić vam je očito došao ovdje iz Bruxellesa kao zezalica za izbore…”, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje bi li trebalo spojiti ministarstva obrane i branitelja.

IDEOLOŠKA PITANJA U DEBATI: Složili se oko gaženja zastave, Bernardić dodao: ‘I oko Istanbulske’; Opet žestoko oko ustaškog pozdrava

Bernardić je na to burno reagirao: “Nije dostojanstveno i u redu vrijeđati ga na ovoj razini.” Plenković je potom poručio: “Ne, ne, ne… Ja Matića poštujem, dobar sam s njim, to može i on potvrditi.”

Društvene mreže su se odmah nakon toga užarile, Prvo se javio Bojan Glavašević: “Hej Fred Matić, jel ti se štuca? Plenki te spominje više nego Charlesa Michela“, napisao je na Twitteru i brz odobio odgovor.

“Baš je dobro što smo si dobri. Koliko bi tek lagao o meni da nismo”, ustvrdio je Matić.