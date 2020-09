PLENKOVIĆ USPOREDIO MILANOVIĆA I PROSVJEDNIKE S FESTIVALA SLOBODE: ‘To je dio iste priče. Ima ljudi koji žele minirati kredibilitet Stožera’

‘To što sam izjavio ‘kalkulirani rizik’ na CNN-u, to je logična izjava. Što je alternativa tome? Zatvaranje gospodarstva, karantena i praktički nemogućnost gospodarstvu da diše, ljudima da dišu’

U emisiji “A sada Vlada” Hrvatskoga radija gostovao je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković koji je na početku komentirao situaciju s koronavirusom. “Iza nas su dva jako dinamična mjeseca. Cilj je bio ići na izbore na početku srpnja jer smo bili jako uspješni u svezi suzbijanja epidemije. Vrlo smo brzo osigurali stabilnost parlamentarne većine i Vlade. Još sam 2016. govorio o poruci stabilnosti”, rekao je, javlja HRT.

“Tijekom proljeća smo imali puno manje zaraženih, a veću smrtnost. Sada imamo puno više zaraženih, a manju smrtnost. To što sam izjavio ‘kalkulirani rizik’ na CNN-u, to je logična izjava. Što je alternativa tome? Zatvaranje gospodarstva, karantena i praktički nemogućnost gospodarstvu da diše, ljudima da dišu i da pokušamo živjeti u ovim okolnostima”, objasnio je Plenković.

Dodao je kako smo ove sezone u Hrvatskoj imali sedam milijuna turista te smo došli na 50% prošle sezone koja je bila rekordna.

PROGOVORIO JEDAN OD PRVIH ZARAŽENIH HRVATA: ‘Nismo mi bili pozitivni od nekog fake newsa. Bolest je stvarna i to je nepobitno’

Zadovoljan je radom Stožera

Plenković tvrdi kako mjere koje Stožer civilne zaštite poduzima imaju za cilj smanjiti broj zaraženih te je apelirao na odgovornost svih sugrađana jer “što smo odgovorniji, zaraze će biti manje”. Ocijenio je i rad Stožera civilne zaštite kao jako dobar.

“Stožer je institucija Vlade RH. On je ustrojen od Vlade, temeljem zakona i propisa koje je donio Sabor. Oni su tu da rade na zaštiti zdravlja građana. Zadovoljan sam radom Stožera, mislim da su odradili sjajan posao. Nakon one faze ‘superheroja’ od jednog kruga ljudi se krenulo propitivati kredibilnost rada Stožera. Tu će biti vrlo jasan. Ako vam predsjednik Republike kaže da je korona otprilike karijes, onda možete misliti da će ovi što su došli na Festival slobode isto tako misliti. To je dio iste priče. Ima ljudi koji žele minirati kredibilitet Stožera. Kada gledamo globalno, njihov je rad bio jako, jako dobar i sve je rađeno u konzultacijama s Vladom RH. To još jednom ponavljam i čvrsto stojim iza toga, stojim iza njihova pravnog utemeljenja, odluka koje su donijeli”, ističe premijer Plenković.

MATEMATIČAR NENAD BAKIĆ OBJASNIO ZAŠTO HRVATSKOJ ‘LOCKDOWN’ NIJE NITI BIO POTREBAN: ‘To se zna, ali mnogi to ne žele reći’

Cjepivo protiv koronavirusa

Očekuje da će se brojka zaraženih koronavirusom smanjiti i smatra da će Hrvatska osigurati cjepivo za svoje građane. “Naravno da da. Mi smo Vlada koja je izrazito proeuropska, mi razumijemo što je moderni suverenizam, za razliku od ovih što sada pričaju o suverenizmu. Pitanja suverenizma je HDZ i predsjednik Tuđman, mi smo to riješili prije 30 godina. Mi smo pokazali snagu države, bilo u zdravstvenom smislu ili ekonomskom”, ističe Plenković, dodajući da nisu dopustili da im Covid-19 dovede do velike nezaposlenosti u Hrvatskoj.

U trenutku kada se neko cjepivo znanstveno verificira, Hrvatska će biti u istom položaju sa svim članicama Europske unije. “Mi smo kao Unija rezervirali 300 milijuna doza cjepiva. Bit ćemo u istom položaju kao Njemačka ili Francuska. Hrvatska vlada je ozbiljna i donosimo odluke na korist hrvatskim građanima”, rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li država građanima platiti cjepivo ili će oni morati sami, rekao je: “Taj proces traje. Evo imamo jutros vijest da AstraZeneca isto verificira. Kada sve skupa bude jasno, ići ćemo prema tome da bude što jeftinije i da bude i besplatno, ali to u ovom trenutku nismo još detalje razmatrali. Ono što je važno, kada bude dostupno, naši će ga građani imati na raspolaganju.”

FARMACEUTSKI DIV IZNENADA ZAUSTAVIO ISPITIVANJE CJEPIVA; Jedan dobrovoljac je neobjašnjivo obolio: Riječ je o ozbiljnoj nuspojavi

Poručuje da nema panike

Što se tiče ekonomskog aspekta borbe protiv koronavirusa, Plenković je rekao da proračun može izdržati. “Najvažnija je poruka – nema panike. Prestanimo kreirati u medijskom prostoru paniku”, poručio je Plenković.

Kaže kako smo imali najveću ekonomsku krizu u zadnjih 100 godina uz tvrdnju da su to riješili tako da imamo gotovo istu zaposlenost kao u veljači. “Turistička sezona je izvučena, procjena pada BDP-a će vjerojatno biti manja nego prve procjene u proljeće. Očekujemo rast BDP-a u sljedećoj godini, a tu su i 22 milijarde eura europskih sredstava, a što je poluga ekonomskog oporavka i osnaživanja naše otpornosti. Sve smo preduvjete napravili”, rekao je Plenković za HRT.

Dodaje da se privatnom sektoru šalje poruka sigurnosti i predvidljivosti. “Na poduzetnicima je da se bore, bore se poduzetnici i u drugim zemljama. Mi smo svojim nacionalnim mjerama bili brži nego mnoge druge države.”

Naslovnica tjednika Globus sugerira da je Hrvatska podkapacitirana za povlačenje sredstava, a da te 22 milijarde zapravo znače da ćemo povući negdje pola i to u 10 godina. “Hrvatska je iz aktualne financijske perspektive od 2014. do 2020. ugovorila 101%, isplaćeno je više od 40%. Onih 7,1 milijardi eura koji možemo trošiti još tri godine. Moje je mišljenje da ćemo potrošiti sve. Nije ista apsorpcijska sposobnost 2013. i danas. Mehanizmi su brži, ljudi su uhodaniji, stvari idu puno konkretnije”, odgovorio je Plenković.

Zakon o obnovi Zagreba

Na današnjoj sjednici užeg kabineta Vlade, tema je Zakon o obnovi Zagreba. “Šteta od potresa je veća od 11 milijardi eura. Kada sada gledate koliko je amandmana, pokazalo je da smo u pravu što nismo žurili. Donositi preko koljena nakon 10 ili 20 dana, što je bila želja opozicije, lijeve, desne, koje hoćete. To je bilo pogrešno. Obnova jezgre grada Zagreba je vrlo kompleksna i zahtjevna. Mi smo odlučili da država tu bude akter. Da nađemo financijska sredstva kroz proračun, kroz međunarodna sredstva…

Želimo donijeti zakon što je konsenzualnije moguće. Ta obnova će dugo trajati, uključivat će grad, brojne aktere, stručnjake, svi će morati dati doprinos. Filozofija prihvaćanja amandmana na kabinetu bit će takva da prihvatimo sve ono što će dovesti da proces obnove bude učinkovitiji i transparentniji. Neovisno o tome koja politička stranka ih predlaže”, rekao je.

Plenković tvrdi da nitko u Vladi nema nikakav interes osim da se Zagreb obnovi na način da sve te zgrade, u slučaju nekog novog potresa, ostanu čvrsto stajati, a da građani budu zaštićeni.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.