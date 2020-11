PLENKOVIĆ: ‘Uredu predsjednika danas ide prijedlog nekoliko termina za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost’

Nastojat će, odgovorio je na pitanje novinara, da to bude idući tjedan. “Ako se pronađe termin, mi ćemo nastojati da to bude”

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da će danas Uredu predsjednika Republike biti upućen prijedlog mjera za sprječavanje radikalizacije, temeljem Izvješća Koordinacije za domovinsku sigurnost te prijedlog nekoliko termina za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost.

“Danas će biti upućen jedan prijedlog prema Uredu predsjednika – s prijedlogom mjera koje je napisala Koordinacija za domovinsku sigurnost. A i opcija nekoliko termina za eventualni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, kada se to dogovorimo, kao oni koji supotpisuju poziv za taj sastanak. To će biti prigoda, ako su u međuvremenu spremne i smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija, onda ćemo sve to odraditi na tom sastanku”, rekao je Plenković u izjavi novinarima u Banskim dvorima.

PLENKOVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: ‘Mjere koje su sada na snazi, bit će produljene’; Otkrio razmišlja li se o lockdownu i policijskom satu

Nastojat će, odgovorio je na pitanje novinara, da to bude idući tjedan. “Ako se pronađe termin, mi ćemo nastojati da to bude”, rekao je.

Premijer je to rekao na konferenciji za novinare nakon sastanka Znanstvenog savjeta Vlade vezanog uz borbu protiv epidemije koronavirusa, a nakon pitanja novinara vezanog uz današnje priopćenje Ureda predsjednika u kojem se navodi da je nastavljeno “nezakonito i nepropisno ponašanje Vlade RH i Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti”.

Ured predsjednika Republike ističe da Vlada RH nema zakonsko uporište za davanje zaduženja Koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti, da je Koordinacija dužna izvijestiti predsjednika Republike o zaključcima, a to nije učinila, kao i da savjetniku predsjednika Republike za obranu i nacionalnu sigurnost, koji je nazočio sastanku, nije omogućeno da se očituje o zapisniku s Koordinacije.

MILANOVIĆEV URED PONOVNO SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA VLADU: ‘Oni nastavljaju svoje nezakonito i nepropisno ponašanje’

Premijer Plenković ističe da Vlada, temeljem Zakona o Vladi RH, ima ovlast od Koordinacije tražiti da predloži određene mjere.

“Vlada naravno da ima ovlasti, temeljem Zakona o Vladi, tražiti Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti da joj predloži određene mjere”, rekao je.

Vlada je jučer primila na znanje Izvješće Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti o predloženim mjerama za sveobuhvatan, sustavan i učinkovit pristup sprječavanju radikalizacije u hrvatskom društvu, a Plenković je u izjavi novinarima danas podsjetio da je taj prijedlog mjera išao “slijedom zaključka Vlade od prošlog tjedna te da taj prijedlog “može služiti kao podloga za raspravu za Vijeće za nacionalnu sigurnost”.