PLENKOVIĆ UPOZORAVA: ‘Ako se dogodi širenje zaraze, mjere bi se mogle vratiti’; Govorio i o turizmu te vrtićima i školama

Nakon što je objavljeno da kreće popuštanje mjera u tri faze, premijer je održao konferenciju za medije

Hrvatska kreće s popuštanjem mjera, objavio je na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković te prikazao detalje plana u tri faze.

U prvoj fazi koja kreće 27. travnja omogućit će se otvaranje većine trgovina i uslužnih djelatnosti koje ne podrazumijevaju blizak kontakt s klijentom. Kreće i javni prijevoz. U drugoj fazi od 4. svibnja omogućit će se rad javnog zdravstvenog sustava u punom opsegu te s radom počinju frizeri, brijači, kozmetičari… Treća faza od 11. svibnja podrazumijeva otvaranje vrtića i škola od 1. do 4. razreda. Tada kreću i međužupanijske linije, a s radom počinju i trgovački centri. Detaljnije o tome možete pročitati OVDJE.

“Sve što smo do sada učinili je ostvarilo dobar rezultat”, rekao je Plenković. “Mi smo u fazi u kojoj smo došli do postupnog ukidanja mjera. Vlada je pažljivo gledala kakve će to imati učinke na gospodarstvo i živote građana”, kazao je.

OD PONEDJELJKA RADI VEĆINA TRGOVINA, KREĆE I JAVNI PRIJEVOZ: Kasnije se otvaraju kafići i dio škola; ‘Ne slijedimo i ne trčimo. Oprez maksimalan’

Ako dođe do širenja zaraze, mjere bi se mogle vratiti

Naglasio je kako vjeruje da ćemo ovakvim postupnim pristupom ostvariti dobar rezultat za gospodarstvo i prihodovnu stranu proračuna. “Pazit ćemo da ne dođe širenja zaraze”, kazao je premijer. “Ako se to dogodi, možemo ih vratiti. Revezibilnost nije isključena”, rekao je.

Govorio je i o turizmu te kazao kako je obavio niz razgovora. “Ja sam i jutros i cijeli ovaj tjedan obavio razgovore s kolegama čiji državljani vole Hrvatsku. Svi kolege željeli bi da u idućim tjednima pronađimo model kako da omogućimo otvaranje granica i omogućimo dolazak ljudi”, rekao je Plenković. Kazao je kako je pričao s austrijskim kancelarom Kurzom, slovenskim premijerom Janšom te mađarskim premijerom Orbanom i dodao kako to podržava i njemačka kancelarka Angela Merkel.

“Ako su dvije zemlje u sličnoj epidemiološkoj situaciji, ako se jednako dobro bore, dođemo do rješenja kako se može putovati. Pa tako da Slovenci mogu u Hrvatsku, a Hrvati u Sloveniju. Iste želje imaju i drugi. Tražit ćemo rješenje i da se onda može odraditi sezona. Jasno, ona ne može biti rekordna kao zadnje tri”, poručio je Plenković.

‘Ne trčimo, ne slijedimo’

Kazao je kako su propusnice i dalje aktualne. “Proširit će se opseg razloga zašto se mogu izdavati. One ostaju, ali opseg će biti povećan uz praćenje epidemiološke slike. Što se tiče trgovina, HZJZ će izraditi preporuke. Očekujemo da se radi dvokratno”.

Propusnice ostaju, ali će se i dalje izdavati – premijer je to ilustrirao primjerom kazavši da ako netko iz Krapine ide u Vodice na more, dobit će propusnicu.

“Ne trčimo, ne slijedimo. Otpuštanje mjera koliko možemo uz maksimalan oprez”, kazao je. Na pitanje kolike će biti grupe u vrtićima i školama kazao je kako će epidemiolozi izvijestiti javnost. “Rok koji smo dali je 11. svibnja”.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.