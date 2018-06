PLENKOVIĆ NA SJEDNICI VLADE: ‘Ministarstvo financija uspješno je izdalo euroobveznicu, Hrvatska će godišnje uštedjeti 180 milijuna eura’

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila paket zakona iz područja kulture

Prijedlozi četiri nova zakona iz područja kulture potvrđeni su danas na sjednici Vlade. Radi se o Zakonu o muzejima, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Zakonu o audiovozualnim djelatnostima i revidiranoj Konvenciji Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji.

Nacrt konačnog prijedloga zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Nacrt konačnog prijedloga zakona o muzejima, Nacrt konačnog prijedloga zakona o audiovizualnim djelatnostima

Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o kinematografskoj koprodukciji (revidirane).

Podaci dostupni bez ograničenja

Novi bi prijedlozi zakona trebali omogućiti učinkovitiju djelatnost u svim obuhvaćenim segmentima kulture. Podaci u javnom gradivu koje je nastalo do 30. svibnja 1990. dostupni bez ograničenja, osim zaštićenih osobnih podataka, no to se ipak ne odnosi na podatke o obavljanju službenih dužnosti i poslova, utjecaju i ulozi osoba koje su obnašale javne dužnosti te pripadnika i suradnika službi sigurnosti nedemokratskih režima, rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Na dnevnom redu današnje sjednice našlo se i usvajanje Nacrta prijedloga zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a usvojen je i konačni prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

‘Jako dobar posao’

U svom je uvodnom govoru uoči početka sjednice Vlade premijer Andrej Plenković rekao da je Ministarstvo financija uspješno izdalo euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala, čiji je ukupan nominalni iznos od 750 milijuna eura. Na taj će način Hrvatska, kaže Plenković, uštedjeti 180 milijuna kuna godišnje.

‘To je jako velik iznos i dobar posao koji smo obavili. Investitori su pokazali veliki interes’, kaže Plenković i dodaje da vjeruje da će svi pozitivni aspekti na makroekonomskom planu dovesti do povećanja kreditnog rejtinga.

Hrvatska će godišnje uštedjeti 180 milijuna kuna. To je jako veliki iznos i dobar posao koji smo obavili. Investitori su pokazali veliki interes.

‘Važno je da se nastavi restrukturiranje Petrokemije’

Osvrnuo se i na svoj posjet Bavarskoj, gdje se sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Istaknuo je da suradnju s tom njemačkom pokrajinom treba još više intenzivirati.

Bavarska i Hrvatska već 45 godina imaju zajedničku komisiju. Preko milijardu eura gospodarske razmjene imamo s Bavarskom. Oko 1,2 mil. bavarskih turista dolazi u Hrvatsku.

Spomenuo je i svoj posjet Kutini, rekavši da je važno da se krene u dovršetak procesa dokapitalizacije Petrokemije te da se nastavi restrukturiranje te važne kompanije.