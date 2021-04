PLENKOVIĆ UOČI SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA: ‘Nisam upoznat s proširenjem afere vjetroelektrane, bavio sam se drugim stvarima’

Premijer Andrej Plenković uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a dao je izjavu za medije

U ponedjeljak se održava zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u središnjici HDZ-a putem video linka. Predsjednik HDZ-a i Vlade, Andrej Plenković uoči sjednice obratio se medijima.

Premijer Plenković na početku je bio upitan da da komentar na objavu USKOK-a da je u aferi Vjetroelektrane osumnjičena i bivša ministrica u njegovoj Vladi Gabrijela Žalac. “Kada se informiram točno o čemu se radi, oglasit ću se. Ne znam ništa o tome jer sam se danas bavio drugim stvarima”, rekao je Plenković te dodao da se radi o “krajnje nebitnom pitanju”.

‘Odgovorni će platiti penale’

Osvrnuo se na tužbu Europske komisije protiv AstraZenece. “Mi smo jedna od zemalja koja je prije nekoliko dana dala suglasnost i naravno da smo, kao i sve druge članice, podržali Europsku komisiju”, rekao je.

Komentirao je i probleme s platformom Cijepise. “Vidio sam se danas s ministrom Berošem, razgovarali smo, dao sam ministru jasne naputke što treba napraviti u vezi cijepljenja. Naša je ambicija da s ovih novih više od 2,25 milijuna doza koje će dolaziti od ovog tjedna pa do 30. lipnja moramo bez ikakve dileme procijepiti preko 50 do 55 posto odraslog stanovništva. To je sada stvar samo dobre organizacije posla i tehnologije. Na njemu, na HZJZ-u, na županijskim zavodima i brojnima uključenima u taj sektor i na HZZO-u je da se to provede. Svi koji će se htjeti cijepiti do ljeta, će se moći, u to sam uvjeren”, rekao je Plenković.

Plenković je dodao da je potrebno cijepiti još otprilike 1,3 milijuna ljudi kako bi se dostigla brojka prijavljenih na platformi. “Ako mogu neka je poprave, ako ne neka naruče novu”, rekao je te dodao da će “platiti penale oni koji su odgovorni”.

Upitan o eventualnom popuštanju mjera, rekao je da se primijeti stagnacija novozaraženih slučajeva, no da će vrijeme pokazati hoće li se mjere popuštati.

