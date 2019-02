PLENKOVIĆ UOČI RASPRAVE O PROPALOJ NABAVI AVIONA: ‘Očekujem da SDP-ova interpelacija bude odbijena’

Tijekom rasprave o SDP-ovoj interpelaciji spomijao se i Krstičevićer ratni put, remont MiG-ova… dok je SDP pozvao na prijevremene izbore

16:35 Ministar Krstičević odlučio se zastupnicima obratiti nakon rasprave.

16:30 U interpelaciji tvrdite da smo ugrozili sigurnost Hrvatske, ali ne iznosite valjane argumente. Tako su baš oni, koji su do jučer bili najveći kritičari izraelskih aviona, odjednom najviše razočarani i plaču za tim istim avionima. Tvrdim da je sve napravljeno po zakonu”, kazao je Plenković. “Izraelska ponuda jedina je zadovoljavala sve uvjete natječaja”, rekao je.

Bernardić: Vrijeme je za prije vremene izbore

Davor Bernardić je izjavio da se od samog starta radilo netransparentno.

“Znali ste da do kupnje neće doćim zašto ste lagali? Zbog nezabilježene političke korupcije i zbog toga građani ne vjeruju više institucijama naše države vrijeme je za prijevremene izbore, ako vam je do građana uopće stalo”.

‘Skrivaju troškove kao zmija noge’

Govoreći o interpelaciji SDP-oovac Peđa Grbin istaknuo je kako je Hrvatska izgubila dvije godine, ali i prilično novca. Koliko, teško je reći jer “Vlada to skriva kao zmija noge”, ocijenio je te krenuo nabrajati kako se ispočetka počelo govoriti samo o putovanjima povjerenstva u Izrael, no putovalo se i u Švedsku, Koreju, Grčku.. “A o radnim satima svih onih koji su za to vrijeme radili da ne govorimo”, istaknuo je Grbin

Živi zid tražio stanku

Na početku rasprave, Živi zid je tražio stanku jer su se e htjeli konzultirati “oko općeg stanja neodgovornosti u državi” kojoj je, kako tvrde, fijasko oko nabavke aviona samo vrh ledene sante.

“Svi poslovi se vode netransparentno – od Borga do muljanja s privatizacijom Ine, preko planskog uništenja brodogradilišta, pa do formiranja parlamentarne većine”, rekao je Branimir Bunjac tražeći stanku.

Rekao je i kako se Moramo se zapitati što u Hrvatskoj predstavljaju odgovornost, transparentnost, poštenje, karakter i čast.Jedino je kod nas moguće raditi štetu, a ne trpjeti nikakve posljedice”, zaključio je Bunjac.

Uoči rasprave premijer i ministar bili sigurni

‘Imamo ideju što se dogodilo s avionima. Na žalost, operacija u kojoj smo trebali dobiti kvalitetne avione za jako dobru cijenu nije se realizirala’, rekao je premijer Plenković dolazeći u Sabor na raspravu o SDP-ovoj interpelaciji

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, dolazeći u četvrtak u Sabor na raspravu o SDP-ovoj interpelaciji o propaloj nabavi aviona od Izraela, rekao je kako očekuje da interpelacija bude odbijena, a rasprava smirena i tolerantna. Novinarima je kazao da je Vlada detaljno analizirala sve što se dogodilo u procesu pokušaja kupnje borbenih zrakoplova, o čemu će, najavio je, detaljnije u raspravi.

“Imamo ideju što se dogodilo s avionima. Na žalost, operacija u kojoj smo trebali dobiti kvalitetne avione za jako dobru cijenu nije se realizirala”, rekao je premijer.

KRSTIČEVIĆ UOČI SABORSKE RASPRAVE O PROPALOJ NABAVI F-16: ‘O troškovima sam već rekao, očekujem argumentiranu raspravu’

Ni Krstičević ne vidi razloga za nervozu

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević istaknuo je da nema razloga za nervozu.

“Želimo argumentiranu raspravu, s činjenicama i istinom. Hrvatska Vlada je došla tu da kaže istinu o procesu, o projektu i, kao što ste vidjeli, Hrvatska je napravila sve potpuno ispravno. Dobili smo sva potrebna jamstva, Hrvatska nije ništa kriva, to su potvrdili i Izrael i SAD“, kazao je Krstičević.

Na pitanje je li i dalje za izravnu pogodbu sa SAD-om, odgovorio je: “Ja sam, prije svega, za jačanje Hrvatske vojske”.

Na prošlom aktualnom prijepodnevu sredinom siječnja ministar Krstičević bijesno je reagirao kada mu je SDP-ov Franko Vidović pokušao uručiti maketu aviona, a živce je izgubio i premijer Plenković kada ga je Mostovac Nikola Grmoja nazvao „veleizdajnikom“ i „anemičnim“.

PLENKOVIĆ REZOLUTNO: ‘Poduzeli smo sve što smo mogli da Hrvatskoj osiguramo nove borbene zrakoplove’