PLENKOVIĆ U SPLITU SA ŽUPANIJSKIM HDZ-OM: ‘Dalmacija nam je tradicionalno sklona, nismo raspravljali o izbornim listama’

Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković utorak popodne u Splitu se sastao s predstavnicima Županijskog odbora HDZ-a kako bi razgovarali o pripremama za predstojeće izbore, ali nisu raspravljali o izbornim listama pa ni njihovim nositeljima.

“Ovo je bila jedna politička analiza, a o listama i nositeljima nismo raspravljali jer za to ima dovoljno vremena pošto rokovi počinju za to teći 2. lipnja i traju 14 dana,” rekao je Plenković novinarima nakon sastanka.

Istaknuo je kako je Dalmacija tradicionalno sklona HDZ-u te u Splitu, Dubrovniku, Šibeniku i Zadru i gradonačelnici i župani su iz HDZ-a.

“Mislim da su postignuća u mandatu ove vlade zajedno s mandatima na lokalnoj razini od 2017 do 2020. takva da možemo stati iza tih postignuća i predstaviti ih s obzirom na izazovna vremena koja su pred nama. Imamo program za Hrvatsku u vremenu nakon krize uzrokovane COVIDOM 19 i stoga očekujem potporu većine hrvatskih birača da praktički krenemo u drugo poluvrijeme raditi za Hrvatsku i dalje intenzivno kao i dosad,” rekao je Plenković. O koaliranju HDZ-a, Plenković je kratko odgovorio: “Vidjet ćemo tko će prijeći prag.”

Hajka na ministra

U vezi s izjavom ministra Ćorića koju je na današnjoj konferenciji za novinare rekao novinaru Hrvoju Krešiću, premijer je ocijenio da se radi o hajci na ministra. “Treba čuti što je on rekao; da poznaje nekoga tko je njemu to prenio. Ne mogu odgovarati za to hoće li netko nekomu prenijeti neku informaciju. To je ogromna, krucijalna razlika”, rekao je Plenković.

Dodao je da u Vrgorcu kad je novinarima dao izjavu nije znao za to. “Sad kad sam odslušao snimak, što je ministar Ćorić rekao, pa to jedna hajka na njega”, rekao je Plenković

S obzirom na ovo što je on rekao- nema slušanja, prisluškivanja, nema uvida u grupe, nema uvida u SMS, nema uvida u poruke to je laž, to Ćorić nije rekao. To je vrlo važno da svi skupa glasno čujemo od mene, naglasio je Plenković.