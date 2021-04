PLENKOVIĆ U SPLITU: Obilježava se 30. obljetnica osnutka brigade ‘Pauci’ koja je ‘dala veliki doprinos slobodi i demokraciji’

‘U ovoj brigadi je bilo skoro 7400 pripadnika, poginulo je njih 196, četvorica se još uvijek vode kao nestali, a bilo je i preko tisuću ranjenih, no bili su na svim najvažnijim bojištima i dali nemjerljiv doprinos’, poručio je premijer Plenković iz Splita sa obilježavanja 30. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade ‘Pauci’

Premijer Andrej Plenković u utorak je u Splitu sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade “Pauci”, čijim je pripadnicima čestitao i zahvalio im na izuzetnom doprinosu hrvatskoj slobodi i demokraciji.

Nakon polaganja vijenaca Plenković se uz ministra branitelja Tomu Medveda i savjetnika premijera za poslove obrane sastao s članovima Udruge veterana 4. gardijske brigade. Za tu je brigadu istaknuo kako je dala izuzetno veliki doprinos u Domovinskom ratu hrvatskoj slobodi, demokraciji i svemu onome što današnje generacije uživaju.

“U ovoj brigadi je bilo skoro 7400 pripadnika, poginulo je njih 196, četvorica se još uvijek vode kao nestali, a bilo je i preko tisuću ranjenih, no bili su na svim najvažnijim bojištima i dali nemjerljiv doprinos”, poručio je premijer. Stoga je, dodao je, važno i nakon 30 godina od njihovog osnutka pokazati poštovanje prema tim braniteljima, obiteljima poginulih i njihovu doprinosu za modernu i slobodnu Hrvatsku.

Veterani iskoristili 1,8 milijuna europskih kuna za razne projekte

Plenković je naveo kako je s pripadnicima brigade razgovarao o tome kako su se veterani prilagodili te otkrio da su iskoristili 1,8 milijuna kuna europskih sredstava za različite projekte gdje na svoj način daju doprinos društvu i sada, puno godina nakon Domovinskog rata.

Krstičević je kazao kako je o toj brigadi dosta toga rečeno, no da ih najbolje opisuju riječi ratnog ministra obrane Gojka Šuška da Hrvatska vojska ima sedam gardijskih brigada, da su sve dobro ustrojene i obučene, a da je jedna udarna i to je 4. gardijska brigada. To je brigada, dodao je, koja je zbog zasluga u Domovinskom ratu simbol Splita i Dalmacije, crvena beretka je u tom trenutku narodu ulijevala sigurnost i nadu, a neprijatelju strah u kostima.

Predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade Hrvoje Pupić Vurilj rekao je da će sutra na njihovu godišnjicu proslava biti u Kninu.

Bez dodjele crvenih beretki na Dračevcu

Novinare je zanimalo zašto podjela crvenih beretki, kao što je do sada bilo uobičajeno, neće biti ispred kapelice na Dračevcu, na što je kazao kako je ta tradicija naprasno prekinuta 2000., da je prije četiri godine ponovno uvedena, ali da je zbog epidemije sutra neće biti.

Upitan je li odgoda dodjele beretki dogovorena s predsjednikom Republike i vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Zoranom Milanovićem, Pupić Vurilj je odgovorio: “Neću ulaziti u detalje jer ne želim kompromitirati. Apolitičan sam i ne želim stati na nijednu stranu. Ni ja ni udruga ne želimo nikome podilaziti ni na koji način”.

Obilježavanje 30. obljetnice započelo je polaganjem vijenaca kod Spomen kapelice Sv. Križ Dračevac, nakon čega se premijer Plenković sastao s predstavnicima Udruge veterana 4. gardijske brigade. Ta je brigada osnovana kao kopnena vojska 1991. godine, sudjelovali su u većini akcija u Domovinskom ratu, a njihovi istaknuti zapovjednici bili su general bojnik Ivo Jelić, general zbora Mirko Šundov, general bojnik Damir Krstičević i brigadir Ante Kotromanović.

Pred sam kraj rata poginuo jedan od najvećih heroja te brigade i zapovjednik tenkista general Andrija Matijaš Pauk, po kojemu je brigada prozvana “Pauci”, poznata po legendarnim crvenim beretkama. Na početku rata bili su smješteni u nekadašnjem Hotelu Split, a sada su u vojarni Kralj Zvonimir u Kninu.

Nakon Dračevca premijer Plenković sastat će se sa županom Blaženkom Bobanom, na Sveučilištu Split će biti na potpisivanju tri Ugovora u području prometa. Kod gradonačelnika Andre Krstulovića Opare nazočit će uručenju Ugovora o razvoju zone Dračevac Tehnološki park Split, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt nabave novih autobusa za tvrtku Promet, te za projekt uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada.