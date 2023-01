U povodu obilježavanja 33. godišnjice osnutka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u gradu Splitu, održat će se svečana sjednica.

Sjednici će nazočiti i predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković.

"Prekrasno je biti večeras u Hrvatskom domu i kao predsjednik HDZ-a. Pozdravljam i novog predsjednika HDZ-a gospodina Tomislava Šutu', rekao je uvodno Plenković.

O reakcijama na ulazak u Schengen i eurozonu i obuci Ukrajinaca

"Kada rezimiramo ovih 30-ak godina naše slobode i samostalnosti, svi procesi bili su vođeni različitim vladama HDZ-a i ostavili ogroman trag i postignuća na današnjicu Hrvatske. Trebamo biti odvažni i hrabri i svakoga dana raditi svim srcem za boljitak Hrvatske", rekao je Plenković.

"U političkom smislu je važno da kada neki, do nedavno nepostojeći akteri na političkoj sceni kažu 'Ili Hrvatska ili HDZ', da gotovo s podsmjehom pogledamo prema takvima. To kažu oni kojima su članstvo u Schengenu i europodručju 'sjajna vijest'. To može reći moja estonska kolegica premijerka. Za nju je to sjajna vijest. Ali kad je netko politički akter u Hrvatskoj, onda je takva rečenica razotkrivajuća u svojoj suštini a znači da ti politički akteri nisu nimalo pridonijeli streškim procesima koje provodi HDZ, koji nisu identificirani s tim postignućima pa lakonski izađu iz Sabora ili glasaju protiv dolaska ukrajinskih vojnika u Hrvatsku", rekao je Plenković.

"Sjećate se najava o 400 tisuća nezaposlenih i desetaka tisuća stečajeva? To se nije dogodilo, ne zato što se ne bi dogodilo nego zato što hrvatska Vlada to nije dozvolila", rekao je.

'Da bude dobro i onima koji bi možda htjeli Hrvatsku bez HDZ-a'

Komentirajući ratna zbivanja i kako su se ona reflektirala na Hrvatsku, rekao je da je HDZ-ova Vlada na to odgovorila povoljnijim cijenama plina i struje, smanjenjem cijena naftnih derivata, paketima pomoći: "Nismo nikoga zaboravili, ni one u socijalnoj pomoći, umirovljenike, poljoprivrednike, ribare, općine, gradove, županije, dječje vrtiće, gimnazije, fakultete, domove za starije", nabrajao je Plenkovć.

"I gle čuda, baš u takvim okolnostima, mi smo uspjeli ostvari i strateške ciljeve u godini isporuke: zadržati inflaciju na oko 10 posto, imati rast BDP-a oko 6 posto, imati turističku sezonu u rangu one s 2019. i izgraditi i otvoriti Pelješki most, ući u Schengen i europodručje. To nije neka vijest, to je teški, mukotrpan, svakodnevan rad svih vas, svih resora, Hrvaskog Sabora, ministarstava, politike i diplomacije pa da bude dobro i onima koji bi možda htjeli Hrvatsku bez HDZ-a", rekao je.

Podsjetio je da je minimalna plaća podignuta za 12 posto, da imamo najveću zaposlenost i najmanju nezaposlenost.

Uskoro više...