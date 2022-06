Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti obilježavanja Dana Sveučilišta u Splitu. Uz predsjednika Vlade u Splitu su bili ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, ministar zdravstva Vili Beroš i državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.

Nakon svečanosti, premijer se obratio medijima

Đogaš: 'Idemo žešće u kampanju za projekte'

"Vrijeme je da se vratimo u kampanju”, kazao je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš novinarima te najavio kako će “žešće” ići u kampanju za projekte. “Ne mislim tražiti sto dana probe i testa za suočavanje s problemima”, rekao je Đogaš. Puljak i drugi kandidati trebaju se sami baviti svojim demonima, rekao je.

'Grad je postao žrtva'

“Grad je postao žrtva, žrtva politikanstva, žrtva ruganja biračima. Imaš većinu, rušiš sam sebe, rušiš vijeće, a godinu dana nisi napravio ništa. Imamo i sve ove afere koje doslovno sramote grad zbog ljudi koji nisu dorasli poslu za koji su nažalost prije godinu dana dobili povjerenje. Sad je prilika da građani kažu ne onima koji su nasilni prema novinarima, koji su sami sposobni ući u ovakve rabote. Ako nekome do neki dan nije bilo jasno tko je kakav, sad je jasno”, rekao je Andrej Plenković.

'DORH radi neovisno'

“Plasirate mi tezu političke tajnice SDP-a Ahmetović. Ako ima nevidljive ruke o kojoj sanja Milanović, da mi utječemo na DORH, valjda bi ta ruka rekla da ne pokrećemo drugu temu. Imamo briljantnu temu u Splitu. Što bi bilo da se ovo Puljkovim zamjenicima dogodilo ljudima u HDZ-u? DORH i policija rade bez upliva vlasti”, dodao je. Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića rekao je: “Što ima Banožić s ovim? U redu je da bude ministar, neću slušati Milanovićeve želje, budite ozbiljni…”, i rekao je da je "normalno da je ostao ministar nakon što je platio kaznu".

Govoreći o uhićenjima navijača rekao je da ne zna što se događa i da to što je u Splitu ne znači da ima uvid u sve, a na opetovanim pitanja tko je izdao naredbu da se puca po civilima, istaknuo je da je to pitanje za MUP. Govoreći o uhićenjima navijača rekao je da ne zna što se događa i da to što je u Splitu ne znači da ima uvid u sve. “Jasno je da ne može doći do toga da više ljudi napada policiju. Kako je to moguće? Pa nije valjda hrvatska policija ničim izazvana došla u poziciju da mora braniti. MUP radi izvještaje iz svoje nadležnosti”, rekao je.