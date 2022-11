Premijer Andrej Plenković predstavio je u srijedu saborskim zastupnicima Prijedlog državnoga proračuna za 2023. godinu i poručio kako će Hrvatska, zahvaljujući Vladinim mjerama, biti još otpornija na krize.

"Realiziramo šengenski prostor, realizirali smo euro područje, država funkcionira dobro, intervenirat ćemo i dalje, bit ćemo otporniji na krize nego smo bili prije toga", rekao je premijer predstavljajući Saboru svoj sedmi proračun.

Ponovio je tri uloge proračuna za 2023. godinu: on je instrument države za ublažavanje posljedica krize, sidro kojim se čuva gospodarski rast i podiže konkurentnost, redistributivni alat za postizanje društvene kohezije i sprječavanje socijalne frakture, naglasio je.

Istaknuo je i posebnost proračuna za slijedeću godinu. „To će biti prvi proračun Hrvatske koja će biti i članica euro područja i članica šengenskog prostora i prvi je put predstavljen u eurima“, rekao je i naveo kako proračun ima i elemente kriznoga proračuna te kako je njegov cilj usporavanje stope inflacije.

Ona će se u idućoj godini svesti na do šest posto, rekao je Plenković.

Hrvatska je u plusu za 70 milijardi kuna

Naglasio je i kako je Vladin prioritet iskoristi 25 milijardi eura europskih novčanih sredstava za ovo razvojno desetljeće, te se pohvalio da je Hrvatska, kad je riječ o europskim sredstvima, "u plusu za 70 milijardi kuna".

Unatoč negativnim trendovima na globalnoj razini, gdje se očekuje usporavanje svjetskoga gospodarstva, Hrvatska projicira rast u idućoj godini od 0, 7 posto. Za 2024. očekujemo oporavak i rast BDP-a od 2, 7 posto, odnosno 2, 6 posto u 2025. godini, rekao je premijer.

Također, istaknuo je da Vlada želi očuvati životni standard građana, kontinuirano podizati minimalnu plaću, dizati prosječnu plaću, mirovine, nastaviti demografske potpore, boriti se protiv inflatornih pritisaka. Kad je o inflaciji riječ, u ovoj se godini na godišnjoj razini očekuje stopa inflacije od 10, 4 posto.

Plenković je ocijenio kako je proračun za 2023. i proračun za razvoj konkurentnosti gospodarstva, za osiguravanje brige o najranjivijima, veća ulaganja u mirovine, a kao posebne prioritete istaknuo je dodatno povećana sredstva za obnovu i za obranu.

Primorac: Bilo je bitno fino balansirati

Ministar financija Marko Primorac naveo je kako je predloženi proračun donijet u iznimnim okolnostima usporavanja gospodarskog rasta i povećanih inflatornih pritiska, pa je bilo bitno „fino balansirati“ između stavki koje će očuvati gospodarski rast, ali ne djelovati inflatorno.

Proračun je u tim okolnostima - uz prihode od 24, 9 milijardi eura i rashode od 26, 7 milijardi, dakle deficit je 1, 8 milijardi eura, odnosno 2, 3 posto BDP-a - u razumnim okvirima i neće kroz povećanu državnu potrošnju djelovati tako da povećava inflatorne pritiske, kazao je ministar.

Zanimanje zastupnika za proračun je veliko, što potvrđuje i podatak da ih se za raspravu, što kroz replike, što kroz stajališta klubova, odnosno pojedinačna prijavilo stotinjak, dakle dvije trećine. To pak upućuje da će rasprava potrajati dugo u noć.

Mrak Taritaš oštra na jeziku: 'Dobit ćemo porno proračun'

"U ovoj sabornici kada mislite da ste sve vidjeli onda naravno imate premijera koji nas iznenadi. Ne samo da je rasprava koja je trebala početi u 3 popodne počela tek u 4 nego ćemo i konačno dobiti jedan proračun koji ćemo moći nazvati "porno proračun". Naime, rasprava o njemu će biti u porno terminu. Inače su taj termin dobivali predstavnici i prijedlozi oporbe jer su vladajući zaključili da tada nema zainteresirane javnosti. Očito su se ovaj put odlučili za porno termin jer ne žele da građani i javnost vide o kakvom je proračunu riječ. Imaju se čega i sramit", poručila je zastupnica Anka Mrak Taritaš te dodala da premijer svojim ponašanjem ne vrijeđa samo zastupnike nego i građane RH koji sigurno žele znati što je u proračunu.

"Ali dobit će obećanja umjesto stvarnosti koja je drugačija. Ova Vlada se pokazala nesposobnom. Niti jedna jedina reforma ne stanuje na Markovom Trgu. Niti u ovom proračunu nema reformi nego vidimo da se puni porezom i PDV-om. Poruka premijera građanima je samo vi radite svoje, a ja vam ponašanjem pokazujem što mislim o vama, a ne mislim ništa dobro", rekla je Mrak Taritaš.

Plenković joj je uzvratio riječima: "Ja mislim, uvažena zastupnice Mrak Taritaš, da četiri popodne nije nikakav termin za ove filmove koje spominjete nego razumno vrijeme za raspravu o najvažnijim temama. Dapače, sada kada su ljudi kući i te teze o kratkom vremenu za proučavanju, kao i o noćnom terminu, su apsolutno deplasirana, sve je u okviru normalnog načina rada. Moram priznati da sam očekivao više kreativnosti. Stalna plakanja o bizarnim terminima i čudnim filmovima mi se više čine kao da se nema što reći o bitnom", rekao je.

Vidović Krišto Plenkoviću: 'Bit ćete procesuirani'

Karolina Vidović Krišto u svojoj replici osvrnula se na članak Deutsche Wellea koji piše da će hrvatskim građanima meso postati luksuz zbog velike inflacije, a za to krive lošu poljoprivrednu politiku aktualne Vlade.

"U Hrvatskoj ne postoji izvještavanje o nepodnošljivim uvjetima građana jer vi korumpirate medije. Medije je korumpirao i bivši austrijski kancelar te mu sada prijeti 10 godina zatvora. Hrvatska će biti uređena, uspješna europska zemlja u kojoj će se poštivati zakoni, a vi ćete biti procesuirani"

Odgovarajući na repliku Plenković je rekao:

"Eto slobode govora, demokracije. To je sada već treća strančica koja se bavi poslom s kojim se ne bi trebala baviti, ima tko će se time baviti. Ne znam na koji članak se referirate, ali da meni nakon šest godina i ovakve medijske scene da u Hrvatskoj nema slobode medija ili da u njima nema kritike pa vi jedino da ste doslovno pali s Marsa. Kad bi to tako bilo kako je, ne bi vi Sabora vidjeli, ni vi ni mnogi drugi, ne bi mi imali 37 posto nego bi imali, recimo, 77,5 posto. Ali s obzirom da to tako nije i ne treba biti, imamo demokraciju, a europsku uređenu i naprednu državu vodimo mi, a vi nećete imati priliku nikada."

Jandroković udaljio Vidović Krišto sa sjednice

Dok je Plenković odgovarao na repliku zastupnika Marka Milanovića, Vidović Krišto je prišla mjestu gdje sjedi zamjenica tajnika Hrvatskog sabora i tajnica plenarne sjednice Kristina Omrčen Zadro.

"Kolegice Krišto, nemojte ometati predsjednika Vlade dok odgovara, kolegica Omrčen Zadro nije nadležna za pitanja koja joj postavljate", upozorio ju je Jandroković.

"Premijer je obmanuo javnost, a vi ste mi dali dvije opomene. Imam pravo pitati gospođu…", govorila je Vidović Krišto kada ju je Jandroković prekinuo i udaljio ju sa sjednice.

"Dobivate treću opomenu i nemate pravo više sudjelovati danas u raspravi. Molim Vas, maknite se. Nemojte to činiti i raditi incidente. Vi svaki put činite incidente da biste dobili pažnju medija jer drugačije ne možete privući", rekao je Jandroković.