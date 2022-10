Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Pragu sudjeluje na prvom sastanku na vrhu Europske političke zajednice i neformalnom sastanku Europskog vijeća.

O blokadi Srbije

"Koju je to EU sankciju Srbija primjenila na Rusiju? Ovdje ispada da je Hrvatska nešto sama smislila jer nema što raditi osim napakostiti Srbiji. Tu su bezobrazne teze. Važno je da Srbija shvati, ako se hoće ići u EU, to podrazumijeva neke pakete sankcija, it goes with the teritory", rekao je Plenković. "Što bi Hrvatska trebala? Nećemo nagrađivati agresora", kaže Plenković.

O rafineriji Sisak

Grmoja kaže da je Hrvatska priznala gašenje rafinerije u Sisku. "Vidio sam jedno nastojanje da se na antikorupcijsko vijeće dovede Uskokov optuženik koji nije baš artikuliran. Taj čovjek stavlja svoj proces i nastoji pomoću oporbe rušiti vladu. To je kao da odete u normalan restoran ili u Slovensku u podrum gdje je on dovlačio Milanovića i druge drugare u vrijeme pandemije, a sad su otišli u glib. Treba jasno sagledati tko i zašto to radi. Čista politička zlouporaba Antikorupcijskog vijeća čovjeka koji ima neku svoju agendu", rekao je.

O priopćenju Ine

O priopćenju Ine. "To je poslovna odluka Ine o kojoj govore zadnjih 20 godina. Neka pitaju Dobrovića da im sve objasni o Ini i rafineriji u Sisku", rekao je.

"Najvažniji je zajednički odgovor svih EU članica koji će utjecati na formiranje cijena plina", kaže Plenković.

O nuklearnoj prijetnji

"Što se tiče prijetnji nuklearnim ratom, sve treba ozbiljno analizirati i paziti. takve prijetnje i igranje s time, blef ili nešto, nisu istinite", rekao je Plenković.

Čelnici EU-a u Pragu raspravljaju o najhitnijim i međusobno povezanim pitanjima s kojima se EU suočava – o ruskom ratu u Ukrajini, energetici i gospodarskoj situaciji. Na sastanku o aktualnoj situaciju u Europi sudjeluje više od 40 europskih zemalja, osim Rusije i Bjelorusije.