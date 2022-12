Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas sudjeluje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Osijeka. Plenković je prije toga bio na svečanom otvorenju dionice autoceste A5 Beli Manastir - Osijek, koja je dio međunarodnog prometnog koridora Vc. Tom prilikom dao je izjavu za medije i komentirao obuku ukrajinskih vojnika.

“Mislim da ste pratili saborsku raspravu. Argumenti koji smo iznijeli u ime Vlade su jasni, čisti samorazumljivi i utemeljeni na logici. Sad ćemo obavljati konzultacije. Smatram da oporbene stranke imaju prigodu priključiti se inicijativi koja je konstanta hrvatske vanjske politike. Ne znam zašto bi priključivanje inicijativi za bilo koga od njih trebao po bilo kojoj osnovi biti problem”, rekao je premijer.

Na pitanje, hoće li ponoviti dopis predsjedniku Zoranu Milanoviću, rekao je: “Ne znam. To s pisanjem pisama sam otklonio prije dva dana. To je neka nepotrebna debata. U svim situacijama dosad je to pisao ministar obrane. Čak smo našli i neke situacije gdje je to nekada predsjedniku pisao i zamjenik ministra, i to u vrijeme Milanovićeve vlade. To je totalno promašena tema. To neka zaborave. Procedura je ispoštovana”, kazao je Plenković".

“Što se tiče sadržaja što bi se moglo raditi, otvoren sam ako ima neka korisna inicijativa. Cijela vrsta angažmana tehnička nije smišljena od strane civilnog dijela MORH-a, već je ponuđena od Glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske”, dodao je.

'Nismo koristili pojam - priziv savjesti'

Komentirajući ograničenje rada nedjeljom, Plenković je rekao: “Vjerujem da će to proći jer smo se za to dugo pripremali. Uzeli smo u obzir sve elemente. Nedjelja je važan dan u našoj kulturi i tradiciji. I zato smo odlučili ograničiti taj rad na 16 nedjelja. Vjerujem da ćemo prvo dobiti podršku u Saboru za to. Mislim da je taj paket adekvatno predložen.

Riječ priziv savjesti se nije koristila do ovog tjedna. Niti smo je mi ikad spomenuli, niti je to itko govorio”, rekao je govoreći o odustajanju od priziva savjesti te spomenuo kako ministar Piletić dodatno radi na novom Zakonu o radu.