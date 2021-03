PLENKOVIĆ OŠTRO PO MILANOVIĆU: ‘Njegove objave su talog. Nacrtao je metu na Pupovca. Neka kaže Đurđević tko mu je bio prvi izbor, ja znam’

‘Izašao je iz okvira normalnog ponašanja predsjednika. To nije stil, nisu figure, to je bezobrazluk’, kaže Plenković

Premijer Andrej Plenković obilazi danas dvije najistočnije župnije – Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku. Nakon što je sudjelovao na svečanom otvorenju osječkog Putničkog pristaništa na Dravi te nakon što se sastao s osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem, dao je izjavu medijima:

“Pristanište je važna investicija od 14 milijuna kuna, time dajemo doprinos razvoju turizma u Osječko-baranjskoj županiji. Drago mi je i da je ministrica Vuković uručila ugovore vrijedne 17 milijuna kuna za ruralni razvoj. Time dajemo poticaj razvoju poljoprivrede u Slavoniji. Europskim sredstvima financirat ćemo novi KBC Osijek i to s dvije milijarde kuna. Također, gradit ćemo regionalni distrubutivni centar za voće i povrće u vrijednosti od 100 milijuna kuna. Tu je i projekt koji će omogućiti razvoj novoga kvarta u Osijeku koji će dati veliki doprinost urbanom razvoju”, rekao je Plenković dodavši da Vlada i dalje odobrava sredstva poduzetnicima da prebrode krizu za koju nisu odgovorni.

‘To nije stil, to je bezobrazluk’

Nakon početka sastanka Plenkovića i Anušića, Anušić je dobio vijest da je pozitivan na koronavirus. Plenković je rekao da je on napustio sastanak čim je dobio nalaz. Istaknuo je i da se nisu rukovali.

‘UČINIO JE NEŠTO JAKO OPASNO…’ Pitali smo stručnjake: Je li Milanović sada ipak prevršio mjeru, te je li opoziv stvarno opcija?

Premijer se ponovno osvrnuo na prozivke Zorana Milanovića:

“On nastavlja sa sagom uvreda i optužbi. Izašao je iz okriva normalnog ponašanja predsjednika. To nije stil, nisu figure, to je bezobrazluk. On je teško pravno poražen u krivoj proceduri koju je započeo predlaganjem predsjednice Vrhovnog suda. On je i politički ponižen, a nastavi li tim putem, u Saboru će biti i ponižen i poražen. Njegov zajapureni glasnogovornik napada novinare, spominje talog društvenih mreža. Za mene je talog društvenih mreža mržnja koja šteti društvu. Milanovićeve objave su talog društvenih mreža, on je praktički nacrtao metu na zastupnika Pupovca. To je sramotno, to je katastrofa. Očekujem od SDP-a, od Klisovića, da kaže što misli o tome. Pozivam i Miljenića da se ne skriva. Mislimo li se probuditi od ovoga što on radi, može on lupati što god hoće, ali naići će na oštre odgovore svih nas”, kaže Plenković.

‘Razgovarat ćemo s veledrogerijama’

Komentirao je i situaciju s veledrogerijama:

“Situacija je uobičajena. Uvijek uoči izbora veledrogerije kreću tražiti sredstva. Razgovarat će se s njima”, dodao je.

KAKO GRAĐANI VIDE STATUSE ZORANA MILANOVIĆA: ‘Treba snimiti film: Pobješnjeli Zoka’; ‘Sanji Milanović treba dići spomenik’

‘Bolje neka Milanović kaže tko mu je bio prvi izbor’

Na pitanje o Milanovićevu statusu na Facebooku gdje ga je nazvao “herojskim zecom”, premijer je opet spomenuo izbor kandidata za Vrhovni sud:

“Bilo bi bolje da kaže profesorici Đurđević tko je bio njegov prvi izbor”, poručio je dodavši:

“Ja znam tko je ta osoba.”

Komentirao je i prodaju Leda:

“Neće te kompanije nikamo otići, ostat će tu. Bilo bi dobro da se kažu činjenice. Činjenice da je vlasnička struktura Fortenova danas ogledalo vjerovnika kojima bivši vlasnik nije bio u stanju isplaćivati svoje kredite. Nije Vlada ta koja je utjecala na vlasničku strukturu kompanije danas nego onaj tko se zaduživao prije i nije mogao servisirati obveze”, istaknuo je.