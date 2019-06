PLENKOVIĆ U NAJGOROJ POZICIJI DOSAD: Kuhaju se potresi u HDZ-u, a on pokušava smiriti paniku. Kolinda postaje problem?

Već se ranije govorilo da se Plenković namjerava obračunati s Milijanom Brkićem nakon europskih izbora, ali rezultati tih izbora sada mu ne idu na ruku. No, kada bi uspio eliminirati Brkića, Plenković bi time učvrstio poljuljani autoritet u stranci

Podbačaj stranke na izborima za Europski parlament, rastuće nezadovoljstvo među članovima stranke, ali i najave Davora Ive Stiera i Mire Kovača da će biti protukandidati Andreju Plenkoviću na izborima za predsjednika stranke bili su razlozi zbog kojih se Plenković s najbližim suradnicima sastao u subotu na neformalnom sastanku na kojem su analizirali novonastale okolnosti. Novi list piše, pozivajući se na neimenovanog sugovornika iz HDZ-a, da su na tom sastanku uz Plenkovića bili i Gordan Jandroković, Davor Božinović, Lovro Kuščević, Branko Bačić, ali i savjetnik predsjednice Republike Mate Granić.

Navodno su zaključili da je Kovač “igrač” Milijana Brkića, zamjenika predsjednika stranke, te da stoga ne mogu utjecati na njega, ali za Stiera vjeruju da još nije izgubljen za suradnju te da između njega i Plenkovića ima dosta dodirnih točaka.

‘Plenković i Stier u osnovi se zalažu za isto’

“Stierove glavne primjedbe, osim onih vezanih za Istanbulsku konvenciju i našu koaliciju s HNS-om, tiču se ortačkog kapitalizma i korupcije. Siguran da sam da on ne povezuje Plenkovića ni s ortačkim kapitalizmom ni s korupcijom ni s klijentelizmom. Nadalje, Stier je u petak govorio da u HDZ-u treba biti mjesta i za konzervativniji dio i za one liberalnije, a da ta dva krila treba ujedinjavati i usmjeravati demokršćansku jezgru. Premijer također podržava takvo okupljanje. Ne vidim da njih dvojica zastupaju suprotstavljene pozicije, mislim da se u osnovi zalažu za isto. Uostalom, ono na što se Stier poziva na tragu je politike Franje Tuđmana, koja je i Plenkovićeva”, kazao je za Novi list neimenovani izvor iz HDZ-a.

U vodstvu HDZ-a navodno su zaključili da Plenković ne može odjednom ratovati na svim frontama i da ne smije zaoštravati odnos prema svim svojim osporavateljima. Prema istom izvoru, Plenkoviću je prioritet Brkić, koji se nalazi pod istragom USKOK-a zbog sumnje da je sudjelovao u nezakonitom praćenju elektroničkih komunikacija više ženskih osoba.

Rezultati izbora oslabili Plenkovića za okršaj s Brkićem

Već se ranije govorilo da se Plenković namjerava obračunati s njim nakon europskih izbora, ali rezultati tih izbora sada mu ne idu na ruku. No, kad bi uspio eliminirati Brkića, Plenković bi time vjerojatno učvrstio poljuljani autoritet u stranci. Jedan od preduvjeta tomu je da USKOK podigne optužnicu protiv Brkića.

Osim toga, u vrhu HDZ-a ne shvaćaju niti zašto predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odgađa objavu svoje kandidature, pa su navodno počeli razmišljati i o mogućnosti da ona od nje i odustane, piše Novi list.

“Mi doista ne znamo hoće li se ona kandidirati na predsjedničkim izborima. Koliko god to bilo čudno, predsjednica to još nije jasno rekla vodstvu HDZ-a. Nadamo se da će to uskoro učiniti, naša podrška njoj nikad nije bila upitna. Ali, u kakvoj će se situaciji naći stranka ako ona nastaviti još mjesecima govoriti da će se izjasniti jednog lijepog sunčanog dana, a onda kaže da se ipak neće kandidirati? Hoćemo li, dok će ostali kandidati već debelo biti u kampanji, pet do 12 ponuditi nekome to mjesto? Bilo bi dobro da se predsjednica što prije izjasni”, kazao je jedan od bliskih Plenkovićevih suradnika.

