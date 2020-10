PLENKOVIĆ TVRDI DA U HRVATSKOJ NEMA NEDODIRLJIVIH: Ironično pohvalio Milanovića: ‘Još jedna u nizu sjajnih izjava’

‘Što se tiče nabave borbenih aviona podsjećam da smo ponudili Uredu predsjednika da delegiraju svojeg predstavnika u Povjerenstvo za odabir borbenog aviona. On je odbio sudjelovati pa tako doživljavam bilo koji njegov komentar na tu temu’

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković komentirao je danas u Bruxellesu izjavu predsjednika Zorana Milanovića da se ne bi trebao sastati s američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom budući da je u SAD-u u tijeku predizborno razdoblje te da nam Pompeo navodno dolazi uvaliti borbene avione F-16.

“Ne znam, nisam čuo njegovu izjavu jer sam jutros bio na sastancima. Pompeo je na turneji u EU, dolazi u Hrvatsku, bio je i u Italiji, na redu je i Grčka… to je normalan dijalog. Što se tiče nabave borbenih aviona podsjećam da smo ponudili Uredu predsjednika da delegiraju svojeg predstavnika u Povjerenstvo za odabir borbenog aviona. On je odbio sudjelovati pa tako doživljavam bilo koji njegov komentar na tu temu”, rekao je Plenković.

MILANOVIĆ: ‘Pompeo će nam probati uvaliti F-16, ali ovo je naša zemlja, ovdje vrijede naša pravila’

‘Sjajne izjave’

Vezano za Milanovićevu tvrdnju da bi trebalo birati samo ponude članica NATO-a, SAD-a i Francuske, Plenković je ironično komentirao: ‘Ja mislim da su to sjajne izjave”. Što se tiče Milanovićeve izjave o karanteni kao “tlapnji”, premijer je rekao novinarima da to sve pitaju predsjednika. “Još jedna u nizu sjajnih izjava”, dodao je.

Govoreći o politici prema BiH, Plenković tvrdi da razumijem da je Milanović angažiran na vanjskom političkom planu jer je to u njegovoj nadležnosti. “Što se tiče angažmana Vlade mi smo to radili i do zadnjih dvije ili tri izjave predsjednika. Stav Vlade je tu i više nego jasan i moramo se vratiti duhu i slovu Daytonskog i Pariškog mirovnog sporazuma. Činjenica je da od 2006. godine Bošnjaci biraju Hrvatima njihovoga člana Predsjedništva BiH i tako imamo takozvano nelegitimno predstavništvo”, rekao je.

Nije imao dodatan komentar na Milanovićevu izjavu u kojoj je zastupnice Marijanu Puljak i Daliju Orešković nazvao “samodopadnim narikačama”. “Nemam komentar, sve je tu već rečeno”, kratko je odgovorio.

MILANOVIĆ: ‘Odnos prema Hrvatima u BiH mogao bi prerasti u ozbiljan problem’

Nema nedodirljivih u Hrvatskoj

Plenković je rekao da su u razgovoru s Ursulom von der Leyen razgovarali i o Izvješću o vladavini prava u EU. “U okvirnom dokumentu Hrvatska se spominje najmanje, ja mislim samo tri puta. Postoji i dokument službi Komisije koji ide detaljnije u vezi vladavine prava u Hrvatskoj i meni se čini da je napravljen prema inputu niza aktera s kojima su službenici razgovarali.

Dio stvari je pozitivan, dio stvari ukazuje na određene stvari koje moramo popraviti, poput percepcije neovisnosti i učinkovitosti pravosuđa i nastaviti borbu protiv korupcije. No, tu je više nego jasno da nema nedodirljivih u Hrvatskoj ako ima osnovanih sumnji da je netko počinio nezakonite radnje”, poručio je.