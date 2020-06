PLENKOVIĆ TVRDI DA SE PONAŠA ODGOVORNO: ‘To mi je već treći test; Kako održavanje izbora uopće dovodite u pitanje?’

‘Termin izbora ostaje isti. Nije mi jasno kako se održavanje izbora uopće može dovoditi u pitanje, za to je nadležan DIP. Oporbene teze o nesigurnosti ne stoje’

Premijer Andrej Plenkovoć, u sklopu predizborne kampanje danas je posjetio Bakar, nakon što je jučer test na koronavirus bio negativan. Naime, boravio je na teniskom turniru u Zadru, na kojemu je bilo nekoliko zaraženih tenisača. “Ja se ponašam odgovorno. Meni je to već treći test. Ponašam se odgovorno, nije mi problem testirati se svaki dan”, rekao je, javlja N1.

Komentirao je i nagađanja o mogućnosti odgode parlamentarnih izbora. “Termin izbora ostaje isti. Nije mi jasno kako se održavanje izbora uopće može dovoditi u pitanje, za to je nadležan DIP. Oporbene teze o nesigurnosti ne stoje. Hrvatska je danas, bez obzira na ovih dvadesetak slučajeva, i dalje među tri zemlje EU-a s najmanje aktivnih slučajeva Covida na milijun stanovnika. I to je poruka Hrvatske kao sigurne zemlje”, poručio je.

Neizvjesna jesen

Kad je bujala epidemija u Austriji i Italiji, kaže Plenković, mi smo išli čekićem, restriktivnim mjerama, ograničenim kretanjem, propusnicama i postigli smo cilj. “Prvi val Covida smo pobijedili, tu nema dileme.”

“Za razliku od drugih, dali smo šest milijardi kuna za plaće za naše sugrađane za ožujak, travanj i svibanj, i pritom smo zahvaljujući reputaciji osigurali financiranje proračuna. Sad kad smo u ljetnim mjesecima, dobili smo jasne indikacije od epidemiologa da virus ima najniži intenzitet u ljetnim mjesecima, a da se ne zna što možemo očekivati na jesen.

Zato je naša odluka o izborima vođena zdravstvenom sigurnošću – trebao nam je legitmitet za oformljavanje vlasti da se suočimo s financijskim i zdravstvenim izazovima na jesen. Odluka je opravdana i ispravna, a povećani broj zaraženih je lokaliziran. Gdje moramo podignuti veću skrb, to su zdravstvene ustanove i domovi za starije, a inače se moramo naučiti živjeti s Covidom dok ne bude lijeka”, dodao je Plenković.

Širenje na zadarskom turniru

Kaže da treba točno vidjeti jesu li organizatori turnira u Zadru poduzeli sve kako bi se moglo razgovarati o odgovornosti. “Hrvatski teniski savez je dobio mogućnost organizacije Adria Toura. Namjera je bila jako dobra, doveli smo top svjetske tenisače u hrvatsku turističku destinaciju, to je bila dobra inicijativa. Ovo što se dogodilo s nekoliko igrača i trenera, to je to zasad, vidjet ćemo hoće će li biti još posljedica.”

Plenković sumnja da će ovaj slučaj utjecati na turizam u Zadru. Napomenuo je i da svi žele aktivnosti, prihode, te da zato treba i dalje balansirati između onoga što je dobro za hrvatsko gospodarstvo i čuvanje zdavstvenog sustava.

Pozdravio se s Đokovićem

Komentirao je i susret s tenisačem Novakom Đokovićem. “Morali bismo biti 15 minuta blizu jedan drugog za bliski kontakt. Pozdravili smo se, obavili fotografiju i otišli dalje. Što se toga tiče, mislim da nema bojazni.”

Zaključio je da se kontrole na granicama uvijek mogu postrožiti ako se pokaže da dolazi do velikog broja novozaraženih na temelju dolaska iz neke od zemalja. Slovenski turisti su među najbrojnijima u Hrvatskoj, posebno jer mnogi imaju vlastite nekretnine u našoj zemlji, zbog čega sumnja da će doći do problema i ograničavanja kretanja.

