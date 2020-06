PLENKOVIĆ TVRDI DA NIJE BIO U BLISKOM KONTAKTU S ĐOKOVIĆEM: ‘Napisi po stranim medijima nisu štetni, jer je to neistinito’

‘Da je bio takav kontakt koji bi se kvalificirao kao bliski kontakt, onda bih sigurno slijedio preporuke epidemiologa, a ne nadriliječnika iz oporbe koji imaju politički interes’

Premijer Andrej Plenković danas je u Čakovcu komentirao susret u Zadru na teniskom turniru Adria Touru s prvim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem za kojega je jučer potvrđeno da je zaražen koronavirusom. Đoković je poslije otkazivanja finala turnira u Zadru zbog činjenice da je Grigor Dimitrov zaražen novim koronavirusom, stigao u Beograd gdje je odmah testiran.

“Vidjeli ste o kakvom je kontaktu riječ, to sam objasnio jučer. Da je bio takav kontakt koji bi se kvalificirao kao bliski kontakt, onda bih sigurno slijedio preporuke epidemiologa, a ne nadriliječnika iz oporbe koji imaju politički interes da stavljaju u eter ono što vi mene sada pitate”, kazao je premijer Plenković, javlja N1.

Na pitanje hoće li mu to sve naštetiti odgovara: “Neće. Ljudi su ozbiljni i dobro vide tko što radi.” Upitan hoće li se ponovo testirati rekao je da hoće ako bude potrebe, no da ne vidi potrebu.

Nema odgode izbora

Smatra da je predizborna kampanja HDZ-a već prilagođena okolnostima pandemije koronavirusa te kako nema potrebe za daljnjom prilagodbom. “Mi normalno nastavljamo naše aktivnosti bez ikakvih problema. Kao što vidite, velikih skupova nema. Obilazimo cijelu Hrvatsku, ne samo ja kao predsjednik stranke, nego i naši kandidati na listama”, kazao je.

Odluku o granicama danas će objaviti Stožer, a on ne želi prejudicirati njihovu odluku kazao je i dodao kako ne postoji mogućnost odgode izbora. “Ne postoji mogućnost odgode izbora. Mi smo tu prije svega radi građana. Naša Vlada je – i to odgovorno tvrdim – pobijedila Covid u prvom valu. I to smo napravili tako da smo danas među tri zemlje EU-a s najmanje novozaraženih i aktivnih slučajeva. Ako Francuska koja ima drugi krug lokalnih izbora održava svoje izbore 28. lipnja, sada za koji dan, a ima po danu više od 500 novih slučajeva. Ta tema je sasvim u okvirima i puno bolja nego primjerice u toj zemlji”, kazao je premijer.

Na pitanje jesu li napisi u stranim medijima kako premijer ne želi u samoizolaciju štetni po Hrvatsku kaže da nisu. “Nisu štetni za Hrvatsku jer je ta informacija neistinita. Mi smo se ponašali odgovorno sve ovo vrijeme, a tako se ponašamo i sada”, kaže premijer i dodaje kako definicija o tome kako kontakt kraći od 15 minuta nije bliski cijelo vrijeme stoji na stranicama HZJZ-a.

