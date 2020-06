PLENKOVIĆ TVRDI DA JE HDZ BORAC PROTIV KORUPCIJE: ‘Nema boljeg dokaza potpune neovisnosti policije i DORH-a od ovog slučaja’

‘Da ovdje postoji neka nevidljiva ruka, kojom recimo upravljam ja, onda se vjerojatno taj slučaj ne bi dogodio. Onda bi čekali neki oportuni moment, recimo za godinu dana da to ugleda svjetlo dana’, rekao je Plenković

Nakon niza uhićenja u aferi Vjetroelektrane, Plenković je rekao kako očekuje da policija i DORH procesuiraju i afere koje su vezane i za SDP spominjući primjer vezan uz javnu nabavu oko Europske prijestolnice kulture u Rijeci.

Na to je oštro reagirao i DORH, ali i SDP koji smatra da takvim izjavama premijer jasno govori Dorhu koga treba i kada istraživati,

Premijer je u posjetu Imotskom odbacio bilo kakvu otpužbu utjecaja na pravosuđe, a za isto prozvao i Bernardića i Milanovića, za koje tvrdi da ne razumiju trodiobu vlasti.

‘Kada se kaže isti tretman, onda to nije pritisak’

„Ja predlažem da ih vi i ostali mediji pitaju kakav je to stav gospodina Milanovića prema glavnoj državnoj odvjetnici ako kaže da je ona moj čovjek? Ja vas molim da vi analizirate je li to pritisak na glavnu državnu odvjetnicu. Je li pritisak na bivšeg glavnog državnog odvjetnika kada mu gospodin Bernardić kaže da je on moj batler? Je li pritisak na glavnog državnog odvjetnika kada mu gospodin Bernardić u raspravi za novu glavnu državnu odvjetnicu u saborskoj raspravi kad se izglasalo povjerenje nabraja jedan po jedan slučaj kojim bi se DORH trebao baviti. E kada se odgovori na to pitanje, onda možemo govoriti o tome što su pritisici na DORH i tko ih i kako radi.

A kada se kaže isti tretman, onda to nije pritisak. Pogotovo nije pritisak od predsjednika Vlade koji za razliku i od Milanovića i od Bernardića jako dobro razumije što je to podjela vlasti. Koja je nadležnost sudova, a koja je nadležnost Državnog odvjetništva, koja je nadležnost hrvatske Vlade. To se vidjelo na kraju u debati mene i Milanovića pa je tada bilo jasno tko ima refleks utjecaja na DORH, a tko nema. Ono što je ovdje ključno da hrvatska javnost shvati. Nema boljeg dokaza od potpune neovisnosti rada policije i rada Državnog odvjetništva od ovog slučaja kojem svjedočimo od prošloga tjedna“, opširno je obrazložio Plenković, prenosi N1.

‘Tu je ta razlika u borbi protiv korupcije’

Tvrdi kako je upravo njegova vlada ta koja se bori protiv korupcije, a prema premijeru, najbolji dokaz za to je to što bi da on utječe na pravosuše, ovaj slučaj se ne bi ni dogodio.

„Da ovdje postoji neka nevidljiva ruka, kojom recimo upravljam ja, onda se vjerojatno taj slučaj ne bi dogodio. Onda bi čekali neki oportuni moment, recimo za godinu dana da to ugleda svjetlo dana. Ako nema, onda vidimo tko tu radi pritisak, a tko pušta tijelima da rade ono što sukladno zakonu trebaju raditi. Tu je ta razlika u borbi protiv korupcije između naše Vlade i ovoga što govore predstavnici SDP-a, bez obzira hoće li ići na izbore. Između ostalog, jedan od njih ne poštuje niti Dan državnosti. To su prave teme”, rekao je Plenković.

