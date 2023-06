Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je obišao gradilište naselja Banovi dvori gdje će u 74 objekta biti smješteni građani koji nakon potresa žive u kontejnerima. Premijer je, zajedno sa županom Sisačko-moslavačke županije Ivanom Celjakom, obišao tri aktivna gradilišta u Glini.

Jedno od njih je gradilište županijskog naselja Banovi dvori. Riječ je o ukupno 74 objekta u kojima će smještaj dobiti građani koji nakon potresa u prosincu 2020.godine žive u kontejnerima. Novi će objekti imati zatvoreni grijani ulazni prostor, zajednički prostor boravka, blagovaonice, čajne kuhinje, kupaonice te jednu ili dvije spavaće sobe, sve na etaži prizemlja.

Predviđena su 62 objekata od 45 metara kvadratnih, dok će preostalih 12 imati 35 kvadrata. Vrijednost radova iznosi 5,7 milijuna eura, a izgrađeni će objekti u budućnosti poslužiti za smještaj umirovljenika, nakon što prestane potreba za privremenim smještajem građana čije su kuće stradale u potresu.

Gradilište Doma za starije

Plenković je obišao i gradilište Doma za starije osobe koji je također oštećen u potresu. Konstruktivna obnova zgrade je završena, a trenutačno se izvode završni obrtnički radovi. Obnovu Doma financira Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava s 1,3 milijuna eura, a njegov je kapacitet 79 korisnika.

Za vrijeme boravka u Glini, premijer je obišao i završne radove na zgradi županijskog Doma zdravlja. Financije za projekt vrijedan 1,5 milijuna eura osigurane su iz Fonda solidarnosti EU i Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

Tijekom posjeta Sisačko-moslavačkoj županiji Plenković će sudjelovati na svečanom otvorenju Veteranskog centra u Petrinji te na svečanoj sjednici županijske Skupštine.

'Nova dimenzija'

Govoreći o procesu obnove, Plenković je rekao: “Vidjet ćemo ovdje osam višestambenih zgrada koje su praktički pred završetkom, 128 stanova, još četiri takve zgrade grade se i u Glini.”

Kaže da je Vlada donijela odluku da se još 36 višestambenih zgrada radi na Banovini. “Dinamika (obnove) je dobila sasvim novu dimenziju”, rekao je te dodao da to potvrđuje i vijest da su iskorištena sva sredstva Fonda solidarnosti za obnovu nakon potresa. “Zadovoljan sam da smo iskoristili ova sredstva”, dodao je premijer.

“Dinamika obnove je ubrzana, sredstva se koriste. Riješit ćemo ključna pitanja koja su mučila naše sugrađane ovdje gdje je potres napravio veliku štetu”, poručio je Plenković.

Skrivena agenda?

Na pitanje je li do ubrzanja obnove došlo zbog približavanja superizbrone godine, premijer odgovara: “Nema ovo skrivenu agendu, to bi bilo nevjerojatno za zaključiti. Imali smo seriju potresa, velike štete, i kontekst u kojem se to događa – covid, i rat u Ukrajini, i rast cijena materijala… Trend povećanja plaća, prosječnih, medijalnih, prosječnih mirovina – je ogroman”, rekao je Plenković.