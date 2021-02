PLENKOVIĆ SVEČANO OTVORIO STUDENTSKI DOM U DUBROVNIKU: Najavljena je i gradnja sportske dvorane u sklopu doma

‘Dom predstavlja važnu poruku, a to je da nam je znanost, obrazovanje kao i ulaganje u mlade ključan prioritet razvoja Hrvatske’

Studentski dom u Dubrovniku svečano je otvoren danas od strane premijera Andreja Plenkovića. Uz njega, otvaranju su prisustvovali ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, župan Nikola Dobroslavić, gradonačelnik Mato Franković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku Nikša Burum te brojni drugi hrvatski rektori. Stigao je i Damir Krstičević.

Dom je tako otvoren uz završnu konferenciju povodom završetka Ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku. Premijer Plenković rekao je kako mu je veliko zadovoljstvo govoriti za vrijeme otvaranja doma.

“Aktivno se prionulo poslu i dom je dovršen za pet godina. Dom predstavlja važnu poruku, a to je da nam je znanost, obrazovanje kao i ulaganje u mlade ključan prioritet razvoja Hrvatske. Ovih 500 ležajeva i brojni sadržaji omogućit će da studenti u Dubrovniku studiraju na miran i drugačiji način nego do sada. Ovakvim projektima diže se studentski standard pa time i izvrsnost i konkurentnost naših mladih”, kazao je Plenković te dodao kako je model financiranja ovog doma dobar primjer ‘blendinga’ raznih izvora.

“Drago mi je da smo kroz mandat ove Vlade svjedočili otvaranju vrtića, škola i doma, a vidim da su ambicije i da se napravi dvorana, nadam se da ćemo i to doživjeti do kraja mandata, to ne bi trebao biti problem”, kazao je premijer koji je otvorio Studentski dom te Dubrovnik nazvao sveučilišnim gradom.

Gradnja sportske dvorane

Voditelj projektnog tima Marko Potrebica najavio je gradnju sportske dvorane u sklopu studentskog doma. “Projekt nastavljamo dalje. S vaše lijeve strane nalazi se jedna trenutno dosta propala zgrada. Tu je u planu napraviti prvu studentsku sportsku dvoranu. Pripremit ćemo projekte, a u ime Zajednice ravnatelja studentskog centara vaš premijeru Plenkoviću molimo da uvrstite i te programe za financiranje,” izjavio je Potrebica.

Rekao je kako je ovaj trenutak čekao 15 godina, dodajući kako je projekt vođen transparentno. “Nisam pisao govor jer emociju ne možete staviti suhoparno na tekst. U proteklih 15 godina, a pogotovo u zadnjih deset godina, otkako sam na čelu Studentskog centra, imao sam privilegiju nastupati u medijima, objašnjavati detalje ovog značajnog projekta. Međutim, nisam bio sam. U životu sam se bavio veslanjem i osmerac vrijedi kao najslabiji pojedinac”, rekao je Potrebica, spomenuvši i sve značajne za realizaciju projekta na čelu s rektorom Sveučilišta u Dubrovniku dr.sc. Nikšom Burumom.

Populizam i rastakanje institucija

“Fokus našeg djelovanja su studenti. Ovaj dom smo radili za njih, želimo da je ovaj dom za njih dom s velikim “d”. Nekoliko je posebnih trenutaka, jedan je Covid, naš narod je tu pokazao da je najjači kad je najpotrebnije. U deset dana je spremljen studentski dom, u četiri dana je dom spojen na vodovod i kanalizaciju. Pomogle su nam i gradske firme. A nekoliko je poruka ovog projekta. Prva je da se ne bi realizirao bez Europske unije, dva puta smo pokušali, dva puta nismo uspjeli. Drugo je da je važan kontinuitet. Bez kontinuiteta se ovakvi projekti ne mogu završiti. Četiri godine mandata nisu dovoljne za mijenjati stvari iz temelja.

Svjedočimo jeftinom populizmu i rastakanju institucija, ova je pokazala da država i njezine institucije brinu onima koji su najugroženiji, da nije tako ne bi imali potrebe za domom”, riječi su Potrebice, koji je dodao kako je sad cilj izgraditi sportsku dvoranu za studente.

Rektor dr. sc. Nikša Burum kazao je kako su ovim domom stvoreni povoljni uvjeti studiranja za sve studente. “Projekt je značajan za cijelu hrvatsku akademsku zajednicu, olakšat će se organiziranje škola i seminara. U svojim bilješkama sam vidio da je premijer Plenković 2. veljače 2019. godine posjetio gradilište studentskog doma i da se za zadržao petnaestak minuta. Tada su bile izgrađene dvije podzemne etaže. Dom je bio na razini sadašnjeg prizemlja. A nakon 18 mjeseci imamo studentski dom. Unatoč pandemiji i obustave radova jer smo se stavili na raspolaganje Stožeru civilne zaštite”, objasnio je Burum.

Značaj mladih u gradu

Gradonačelnik Mato Franković osvrnuo se na značaj mladih u gradu. “Nema mjesta u RH kojeg je predsjednik Vlade posjetio više puta nego ovo mjesto. Malo ispod ovog Doma je prva škola koju smo nakon toliko vremena izgradili. Ovo je mjesto uistinu zvano čežnja i u konačnici je izgrađeno kao sinergija Grada, Županije, Vlade, Sveučilišta. Zajedno smo jači i ponosan sam da smo nakon više od 40 godina izgradili školi, vrtić i ovaj važan infrastrukturni objekt. Ovaj grad do 2017. godine nije koristio EU fondove jer su smatrali da to nije potrebno. Kasnije smo to promijenili i te novce smo iskoristili za podizanje kvalitete života i ugovorili milijardu kuna. Ponosan sam na to što smo realizirali ono što smo i obećali”, istaknuo je Franković.

Župan Nikola Dobroslavić naznačio je kako je ovaj događaj veliki za grad i županiju. “Ovo je strateški projekt za sveučilište, ali i cijelu Hrvatsku. Čestitam rektoru, cijelom timu i svima koji su radili na ovom projektu. Ovime otvaramo novu stranicu u razvoju Sveučilišta i poboljšavamo uvjete za naše studente. To nije samo objekt koji će riješiti brojne probleme studenata nego on znači i perspektivu za daljnji razvoj našega Sveučilišta. Riješili smo problem ovog zemljišta i vratili gradu stanicu za južne kulture. Čestitam svima na ovom velikom uspjehu i prekrasnom objektu”, istaknuo je župan.

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Blaž Bulum, ovaj dom je nazvao je “studentski dom zvan čežnja” zbog dugog iščekivanja.