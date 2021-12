Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković s ministrima je u posjetu Varaždinskoj županiji gdje je obišao gradilište varaždinske Medicinske škole, koja će biti regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija u sklopu kojeg se provode dva EU projekta.

Premijer se također sastao s pet sjeverozapadnih hrvatskih župana - Anđelkom Stričakom, Darkom Korenom, Markom Marušićem, Željkom Kolarom te Matijom Posavcem na temu Razvojnog sporazuma u varaždinskoj Županijskoj palači. Nakon sastanka, župani i članovi Vlade potpisali su Razvojni sporazum za područje sjeverozapadne Hrvatske.

Premijer Plenković potom je dao izjavu za medije, a na početku je istaknuo da se radi o sporazumu vrijednosti 15,2 milijarde kuna. "Na ranijem sastanku sam istaknuo da je Hrvatska riješila sve svoje ključne nacionalne zadaće – imamo demokraciju i državu, institucije te je naš cilj nakon članstva u EU i NATO-u da prinosimo gospodarskom razvoju i boljoj kvaliteti života građana diljem Hrvatske. To je smisao ovog sporazuma. Inspiriran kvalitetnom provedbom okvira za Slavoniju, Baranju i Srijem, sada smo uspostavili sličan razvojni okvir i za sjever Hrvatske", rekao je Plenković.

Nastavio je da će korištenje nacionalnih sredstava, kao i sredstava EU te javnih sredstava biti prioritet u sljedećem razdoblju te da će se kroz nekoliko godina osjetiti poboljšanje kvalitete života građana. O važnosti sporazuma govori i činjenica da je na potpisivanju bilo osam ministara, istaknuo je Plenković.

Dotaknuo se zatim i obnove nakon potresa. "Moramo voditi računa o ključnom elementu, a to je element progresivne štete, potres koji je bio na Baniji i u Zagrebu doveo nas je do velikih šteta i sigurno ćemo doći do toga da se produlje rokovi za korištenje EU sredstava i da se taj novac iskoristi", rekao je premijer dodajući da je "u svakom slučaju za to da se sve skupa ubrza".

'Sutra imamo sastanak o omikronu'

Govorio je i o stanju s epidemijom koronavirusa, ali i broju procijepljenih u Hrvatskoj. "Nisam zadovoljan brojevima koje smo postigli cijepljenjem i prije ljeta smo uočili tren pada. Vidjeli smo da stvari idu teže i da se sve odgađa. Dobili smo i brojne aktere na društvenim mrežama koji su propagirali različite teorije. To se dogodilo ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama. Imali smo više od 40 milijardi kuna zbog covida, no ipak smo uspjeli osigurati da sustav funkcionira. Sutra imamo sastanak o omikronu, trebamo vidjeti koliko smo spremni'', rekao je premijer.

"Teza da je Vlada ili stožer krivo komunicirao, to odlučno odbacujem. Bili smo konzistentni. Vlada je neprestano govorila, poštujte mjere i cijepite se. Nitko ne može reći da je drugačije. Zašto dio ljudi to ne poštuje, ne znam. Ne možemo na sve utjecati, radimo najbolje što možemo. Živimo u informacijskom vremenu koje je zahtjevnije nego ikada'', istaknuo je Plenković. "Imate dio aktera koji love u mutnom. Poruke Vlade bile su toliko jasne, da jasnije nisu mogle biti", dodao je.

Osvrnuo se i na Mostovu referendumsku inicijativu, poručivši da još uvijek čeka da Most donese potpise na prebrojavanje. "Idemo na novi zakon o referendumu, jer ovo nema smisla. Kad prođe rok od dva tjedna ovaj koji skuplja potpise za referendum i dalje može skupljati, jer su ostali rokovi rastezljivi, pa tako može do tri godine. Ovaj zakon sada je apsolutno besmislen", poručio je Plenković.

"Ne kažem da oni i dalje prikupljaju, niti se bavim time, jesu li nestali ili nisu nestali potpisi. Sve će biti odrađeno prema zakonu, ali moramo raditi na njegovoj promjeni, jer ovakav nema nikakvog smisla", dodao je.

Beroš: 'U tijeku smo najveće pandemije u zadnjih stotinjak godina'

Ministar zdravstva Vili Beroš također je dao izjavu za medije u kojoj je naglasio da nije zadovoljan procijepljenošću. "Mogu ponoviti i potvrditi riječi premijera da su Stožer i Vlada napravili sve i svi su se mogli cijepiti, brojni rade danonoćno kako bi to građanima cjepivo bilo dostupno.

U tijeku smo najveće pandemije u zadnjih stotinjak godina i ne želimo upotrijebiti ono što nam je znanost i medicina dala da ju zaustavimo. Meni je to potpuno nejasno. Još jednom apeliram na sve da se cijepe, jer dolazi nam omikron. Moramo biti spremni i za te scenarije", poručio je Beroš.