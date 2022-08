Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjeti je Primorsko-goranskoj županiji, a uz njega su i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Na pitanje o prosječnoj, odnosno minimalnoj plaći i kupnji namirnica u susjednim zemljama.

"Nemamo ni prosječnu ni minimalnu najnižu plaću. Rast BDP-a u drugom kvartalu je 7,7 posto. i drugi je najviši u EU-u. Možemo biti zadovoljni. Turistička sezona je pridonijela da rast bude veći od predviđenoga, tome se možemo veseliti, to će nam pomoći u rješavanju gospodarske krize.

Za razliku od regulirane fiksne cijene plina, cijena struje nema podlogu biti regulirana na godišnjoj razini. Ako je megavat sat struje normalno koštao 57 eura, ako danas košta skoro 600 eura, to onda znači da je ta struja skuplja za HEP deset puta više nego lani. Zašto građani i dalje imaju struju kao da toga nema? Zbog političke odluke hrvatske Vlade. Cijena je trenutno niža nego što bi bila da kompanija poveća cijenu koliko ih stvarno košta.

Postoje tri različite kategorije. Kućanstva – važno je da cijene na porastu da postane neizdrživo, na tome već radimo. Druga skupina je javni i nevladin sektor (dječji vrtići, škole, bolnice…) – oni ništa ne proizvode. Treće je gospodarstvo gdje nisu svi gospodarstvenici isti. Zato sam rekao da će mjere biti pažljivo kalibrirane uzevši u obzir enorman rast cijena energenata i neizvjestan je rok trajanja krize. Kad se doda sušna godina, manje struje u našim hidroelektranama, onda znamo da je ukupna cijena viša."

'Hrvatskim pilotima se neće dogoditi ništa'

Komentirao je i optužnice iz Srbije.

"Danas je sastanak Medveda i ministra Malenice shrvatskim pilotima, to je drugi takav sastanak. Ne smijemo dopustiti da u javnom prostoru tema koja je politički motivirana, postane tema oko koje ćemo se sekirati. Hrvatskim pilotima se neće dogoditi ništa. Ni danas, ni sutra, ni za deset godina, bit će u Hrvatskoj i živjet će tu mirnim životom. To ćemo im danas priopćiti. Pomoći im pravnim savjetima i da nikad ne dođu u situaciju da su ugroženi. Kako će se ovo reflektirati na odnose Hrvatske i Srbije, to je drugo pitanje."

O smrti Matijanića: 'DORH će se baviti time'

Na pitanje tko je ubio novinara Vladimira Matijanića, rekao je: "Što se tiče slučaja, znam koliko je jučer na konferenciji za medije povjerenstvo reklo. Osim toga nemam drugih saznanja i neću to komentirati. Mislim da će neovisno o inspekciji DORH se baviti time ionako, bez apela, po službenoj dužnosti."

O odgovornosti ministra Beroša rekao je: "Mislim da je ono jučer bilo informativnije od onoga što se moglo dosad pročitati. Žao mi je da je mlad čovjek preminuo, kao što mi je žao Mislava Bage. Sve se treba ispitati. Ne bih rekao da itko ikoga štiti. Ako ste pažljivo čitali, govori se o činjenicama i ocjenama stvari koje nisu dobre. Kakve veze ima Beroš? Je li bio u Splitu, je li odgovarao na telefon, savjetovao? U pravnoj državi kao što je naša zna se tko je nadležan za što."