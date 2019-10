PLENKOVIĆ STIŽE U SABOR: Prvo će podnijeti izvješće o radu Vlade, a onda se očekuje žustra rasprava o opozivu Kujundžića

Premijer je obvezan jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja, Saboru usmeno predstaviti Vladino izvješće. Prema Poslovniku, premijer može govoriti do sat vremena, replike nisu dopuštene

Predsjednik Vlade Andrej Plenković podnijet će Saboru godišnje izvješće o radu Vlade, a nakon toga je na dnevnom redu oporbeni prijedlog o izglasavanju nepovjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću.

To je treće godišnje izvješće koje Plenković podnosi Saboru, a uoči treće godišnjice njegove Vlade. Sabor je 19. listopada 2016. iskazao povjerenje prvoj Plenkovićevoj Vladi, u kojoj su koalicijski partneri bili HDZ i Most. Saborskim Poslovnikom premijer je obvezan jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja, Saboru usmeno predstaviti Vladino izvješće. Prema Poslovniku, premijer može govoriti do sat vremena, replike nisu dopuštene, a o izvješću raspravljaju samo predstavnici klubova, njih 14, ne i zastupnici pojedinačno. Predstavnici klubova mogu govoriti do 20 minuta, a nakon izlaganja klubova premijer ima pravo na 20-minutno završno izlaganje.

Zastupnici će najvjerojatnije poslijepodne raspravljati i o zahtjevu oporbe za opozivom ministra Kujundžića, što je inicirao u srpnju Most, uz potpise 32 oporbena zastupnika. Zahtjev su podnijeli neposredno prije ljetne ustavne stanke, inzistirajući da se sazove izvanredna sjednica Sabora, no to im nije pošlo za rukom jer je Ustavni sud ocijenio da petina zastupnika nije ovlašteni predlagatelj izvanredne sjednice u vrijeme stanke.

Glasovanje o Kujundžiću očekuje se u petak.