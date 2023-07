Konferencija Novog lista "Hrvatski turizam u Schengenu i Eurozoni" održava se u Opatiji uz sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića, ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac i drugih uzvanika.

Izjave premijera i ministrice uslijedile su nakon završetka sastanka premijera s predstavnicima turističkog sektora koji počinje u 12 sati.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je istaknuo da je zadovoljan što je sastanak protekao u analizi predloženog Zakona o turizmu.

"Po prihodima smo iznad rezultata od prošle godine, očekujemo i dobar nastavak sezone. Imali smo neuobičajeno loše vremenske uvjete, no ukupna ocjena je zadovoljstvo cijelog sektora”, dodao je, javlja N1.

'To tako ne funkcionira'

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića, rekavši kako njegov komentar polazi iz temeljne postavke da Milanović misli da je njegov model upravljanja onaj koji imamo u Hrvatskoj.

"Kad njegov Ured za protokol pošalje dopis u odjel MUP-a, on pretpostavlja da u tom odjelu MUP-a kod zaposlenika i službenika postoji momentalni refleks da što god stigne odmah se obavijesti premijera. Ako je to bilo u njegovo vrijeme možda, to tako ne funkcionira u našoj Vladi. Da se njegov protokol dopisom obraća nekom odjelu u MUP-u, ostaje na toj razini. MUP nije trač baba da o takvoj informaciji obavještavaju bilo koga pa ni mene. To im nije posao. Postoje drugi načini komunikacije kad dolaze strani gosti u Hrvatsku. Više me zanima je li normalno da hrvatska javnost prihvati da Dodik dolazi u Hrvatsku, a Milanović o tome ne obavještava javnost. Kakvi su to tajni razgovori? Ja sam to saznao tako da sam vidio Vučića koji se smije je li bio na ostrvu Braču ili Hvaru, a bitno mu je samo da je let bio helikopterom MUP-a Srbije”, rekao je.

“Dodik kad inače prolazi kroz Hrvatsku, veleposlanstvo BiH napiše notu Ministarstvu vanjskih poslova s detaljima puta, to je normalna komunikacija. Ovdje je takva nota izostala”, dodao je.

Naglasio je da ne zna o čemu se radilo na sastanku: “Ne znamo o čemu su govorili, niti smo znali da će doći, niti nas je konzultirao. Milanovićevi jataci nas često optužuju da se ne konzultiramo s njima, a ovdje imate primjer da izabrani dužnosnik BiH dolazi u Hrvatsku helikopterom MUP-a Srbije, a vi me pitate bismo li ga primili da se najavio. Naravno da bi. Pitajte Milanovića kakav je karakter susreta – poslovni, neformalni… Ne znam na čiju je inicijativu pozvan, to pitajte Milanovića.”

O odnosima sa Srbijom

Na pitanje hoće li skoro pozvati Vučića, podsjetio je da je nedavno bila premijerka Ana Brnabić te da je on sam krajem lipnja bio u Srbiji: “Uvijek ima potrebe za susrete. Moramo kroz dijalog riješiti brojna neriješena pitanja, uvijek na sastancima o tome razgovaramo. Odnosi su opterećeni još iz vremena Miloševićeve agresije na Hrvatsku. Ali imamo interes za gospodarsku suradnju.”

"Vi ste se vratili s mjesta na kojem sam vas zadnji put vidio. Dijareja je prošla", rekao je Plenković, komentirajući pitanje novinara... "Vi dok ste bili na onom mjestu slobodno ste naučili interpretirati stvari", odgovorio je nešto kasnije Plenković na novo pitanje novinara.