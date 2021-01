PLENKOVIĆ SIPA ŽUČ PO OPORBI: ‘To je bio jedan nemoralan potez, svih njih 75 zna da je jedan zastupnik već mjesec dana u bolnici’

Oporba je jučer Banovini bezobrazno okrenula leđa. Pokazali su nevjerojatan stupanj destruktivnosti i veliku dozu političke nekulture, rekao je premijer komentirajući rušenje saborskog kvoruma u petak

Žao mi je što je rušenjem kvoruma oporbe propušteno izglasavanje izmjena Zakona o obnovi, u koji bi bila dodana i Sisačko-moslavačka županija. Sad smo čuli od statičara koliko bi njima bilo u interesu da se zakon donio, pa bi sve procedure koje se tiču uklanjanja donosili po posebnom zakonu, nego što sad moraju koristiti sporiju i kompliciraniju proceduru. To je važna poruka oporbi, koja je jučer propustila podržati Banovinu. Oporba je jučer Banovini bezobrazno okrenula leđa. Pokazali su nevjerojatan stupanj destruktivnosti i veliku dozu političke nekulture, rekao je u subotu premijer Andrej Plenković koji je sudjelovao na sastanku Stožera za obnovu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

‘To se zove ne biti na razini političkog trenutka i odgovornosti’

“SDP jučer kad je bio strateški dan je u stanju ne vidjeti okolnosti u kojima Hrvatska jest. Imamo epidemiju, dva razorna potresa, puštanje u rad LNG terminala. Njihovi zastupnici nisu na nacionalnoj razini prepoznali poruke odgovornosti i podrške Banovine, nego su joj okrenuli leđa. To se zove ne biti na razini političkog trenutka i odgovornosti”, rekao je Plenković i dodao: ‘To je jedan nemoralan potez. Nemoralan je potez oporbe ne držati kvorum, ako znaju da je jedan zastupnik već mjesec dana u bolnici. Svih njih 75 to zna. To je važno da se prenese javnosti i da se rastumači’, rekao je Plenković i pritom nazvao Most predvodnicima demagogije i populizma.

‘Polako se pokrivaju potrebe za ovakvim privremenim stambenim zbrinjavanjem’

Što se pak tiče samog sastanka Stožera za obnovu u Sisačko-moslavačkoj županiji, premijer je rekao da je došao zahvaliti i izraziti potporu u daljnjem radu na potresom pogođenom području, te je napomenuo kako ga je posebno pozitivno ohrabrilo da je na području instalirano preko 1025 mobilnih stambenih jedinica, te da je na struju spojen 1061 objekt.

“Na taj se način polako pokrivaju potrebe za ovakvim privremenim stambenim zbrinjavanjem, a u perspektivi je i dolazak novih kućica i stambenih kontejnera”, rekao je Plenković i dodao kako danas počinju i radovi na rušenju objekata, javlja N1.

