Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je izašao iz samoizolacije, nakon što je u srijedu objavljeno da se ponovno zarazio koronavirusom te je vodio sjednicu Vlade na kojoj je doneđena novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Počela je izjava Plenkovića nakon sjednice Vlade. Na početku se pohvalio mjerama za utvrđivanje najviše maloprodajne cijene goriva te je izvijestio o zahtjevu EK-a za isplatu dodatnih 700 milijuna eura za provedbu projekata Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Rekao je da se nastavljaju pripreme za ulazak u eurozonu i Schengen te je najavio put u SAD.

Na pitanje kako smijeniti Upravu Ine, odgovorio je: "Što se tiče Ine, mi smo donijeli odluku, pozvao sam odmah na odgovornost cijelu upravu Ine, na odgovornost, to znači na ostavke. Mađarska strana je dobro razumjela poruku, mi smo to očekivali i od hrvatskih članova uprava. Takva mega afera je napravila štetu i Ini i Vladi i svima nama i ja sam zgrožen da se nitko od njih ni oglasio u ova četiri tjedna, a bili su naš prijedlog i bit će razriješeni za ovotjednoj sjednici. Nadzorni odbor će objasniti kako će izbjeći isplatu otpremnina".

Rekao je kako bez jedinstvenog riješenja na razini Europe nije moguće donijeti odluku o plinu za poduzetnike te naglasio da se nada da će se naći rješenje krajem rujna. "Jedno od rješenja je da se smanji potrošnja, a neke članice se zalažu i za ograničenje cijene no to mora biti doneseno na razini EU", rekao je premijer i izrazio nadu da će se rješenje za poduzetnike pronaći.

Vlada je danas odbila izvješće HERA-e. “Mišljenje je negativno, rasprava će u četvrtak biti u Saboru, on je zadužen za imenovanja. Većina će biti za promjene”, rekao je Plenković. Naglasio je da bez jedinstvenog rješenja na razini Europe nije moguće donijeti odluku o plinu za poduzetnike te da se nada da će se naći rješenje krajem rujna. “Jedno od rješenja je da se smanji potrošnja, a neke članice se zalažu i za ograničenje cijene, no to mora biti doneseno na razini EU”, rekao je.

O paramilitarnim skupinama i izvješću SOA-e

Postavljeno je pitanje o paramilitarnim skupinama i tko je u pravu, Milanović ili Kapulica o izvještaju SOA-e. "Nema zabrinutosti vlasti i institucija da nam predstoji neka neposredna prijetnja", rekao je premijer o sigurnosnom riziku i različitom tumačenju institucija. "I bez izvještaja SOA-e vidljivo je da postoje skupine koje imaju neke svoje ciljeve, no ako se čita izvješće SOA-e onda nema nikakvog nerazumijevanja", rekao je i dodao kako je što se tiče Milanovića bilo tri različita tumačenja. "Ako postoje skupine koje nasilno žele srušiti vlast, onda to moramo jasno reći", kazao je.

"Postoje ljudi koji su meni dolazili i kucali u Vladi i govorili 'molim vas primite me u Vladu', a sad nas naziva štakorima pa ako imate predsjednika koji generira mržnju i ta mržnja ima svoj efekt i onda odrežena skupina ljudi koja odluči raditi molotovljev koktel. Nema disonantnosti, Milanović je disonantan sam sa sobom", rekao je premijer i pozvao Sinišu Hajdaša Dončića da još jednom sazove sjednicu nacionalnog odbora za sigurnost kojoj će se opet rado odazvati.

“Predsjednik je išao manipulirati. Mi s njim uopće ne raspravljamo, uopće nas ne zanima. Vi ste od četvrtka imali medijsku kampanju dezinformacije. Ako netko laže, i govori da ste udbaš ili SS-ovac, ako imate medij koji kaže ili ste čovjek ili ste HDZ-ovac...", rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost, rekao je: "Meni ne treba sjednica Vijeća za nac sigurnost za nešto o čemu imam vrlo jasan stav. S kim da priča o tome? Hoću li biti prosvjetljeniji ako pričam s Milanovićem? Što će mi Vijeće, imam informacije SOA-e."

Odvaja li smeće? "Čitam kao i vi sve."

Milanović: 'Plenković pretjeruje'

Podsjetimo, predsjednik države Zoran Milanović rekao je da premijer Andrej Plenković pretjeruje u ocjeni opasnosti radikalizacije i paramilitarnih skupina.

Također poručio je u subotu da "razloga za zabrinutost građana nema, ali za oprez službi koje rade svoj posao ima, a ako ih netko ometa u poslu to su neodgovorni ljudi poput saborskog zastupnika HDZ-a", referirajući se time na izjave Maria Kapulice o izvješću SOA-e.