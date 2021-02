PLENKOVIĆ SE ZAJAPURIO, OPET NAPADA MEDIJE: Ljutit je zbog poteza riječkog kafića: ‘Sljedeći korak je fašizam, jeste li vi to čitali?’

‘Da u kafić ne mogu doći pripadnici Armade i SDP-ovci, digla bi se tolika halabuka. Ali kad HDZ-ovci ne mogu ući, nikome ništa’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti proslave Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te se tom prilikom obratio javnosti.

Komentirao je izbor šefa Vrhovnog suda, rekavši kako je čudno da se uopće bira osobu koja se nije prijavila na natječaju. “Mi o tome nismo razgovarali, ali čini mi se logičnim da se poštuju propisi. Ne vidim što to nekoga tko želi biti predsjednik Vrhovnog suda sprečava da se prijavi na natječaj. Je li to nekakvo igranje s Ustavom, ustavnošću rada Stožera, pa sad ustavnošću izbora predsjednika Vrhovnog suda, jesmo li u široj utakmici, ne znam”, rekao je Plenković.

Izjavu Zorana Milanovića o izboru nekoga tko se nije niti prijavio na natječaj smatra nezakonitom. “To zna i netko tko nema diplomu iz prava. U čemu je problem? Je li to neka šira igra, ne znam”, rekao je Plenković. Dodao je da je teoretski moguća i opcija ukidanja natječaja, ali da ne vidi zašto bi se to dogodilo.

‘Nitko nije zadovoljan isporukom cjepiva’

O isporuci cjepiva kazao je kako se dinamika ubrzava. “Mi želimo da se to ubrza, danas imamo sastanak pripreme Europskog vijeća sa Charlesom Michelom, otvorit ćemo tu temu. Nitko nije zadovoljan i svi žele da se poštuju one odredbe koje su bile dogovorene”, rekao je Plenković.

“Što se tiče mjera, rekli smo da ako okolnosti 1. ožujka budu takve da se može ići u daljnje popuštanje, ići ćemo”, dodao je.

Osvrnuo se i na Damira Vanđelića. “On je sam rekao da želi obavljati tu dužnost do ljeta. Privremenost je njegov termin, nije naš. Sve ove tvrdnje i insinuacije su zlonamjerne i štetne, ne vidim zašto”, rekao je Plenković.

Premijer je komentirao i riječki kafić Three Monkeys koji je objavio kako HDZ-ovci, simpatizeri i glasači te stranke nisu dobrodošli.

‘Sljedeći korak je fašizam’

“Da u kafić ne mogu doći pripadnici Armade i SDP-ovci, digla bi se tolika halabuka. Ali kad HDZ-ovci ne mogu ući, nikome ništa. To je diskriminacija, sljedeći korak je fašizam. Jeste li vi čitali što je taj čovjek govorio? Mi se ovdje bavimo dotepencima i čitanjem ćirilice. Ali kad je HDZ u pitanju ništa”, rekao je Plenković.

“To je primjer rasizma, na korak do fašizma. Namjerno to govorim jer puštate to kao da se ništa nije dogodilo”, zaključio je Plenković.

Upitan je i da komentira izjavu Davora Filipovića koji je kazao kako ne zna ćiriicu te da ne bi znao pročitati posvetu koju su Zagrepčani ostavili legendarnom Đorđu Balaševiću.

“Zašto doživljava napade, zato što je političkim protivnicima opasan, neugodan im je. Zašto bi on morao znati stihove neke pjesme? U čemu je tu problem? Čovjek je rođen 1984., možda sluša neku drugu glazbu. Dotepence ćemo staviti ispod radara, Hercegovce i Hercegovačku ćemo staviti ispod radara. Ovaj u Tri majmuna je eklatantan primjer rasizma i fašizma, samo da stavi na rukav zvijezdu”, kazao je Plenković.