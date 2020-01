PLENKOVIĆ SE U SPLITU HVALIO, A U IMOTSKOM OBEĆAVAO: ‘HDZ-ova Vlada ostvarila sve ciljeve. Do 2023. imat ćete brzu cestu do Zagvozda’

‘Napravili smo čak i neke iskorake koji su nastojali razviti suradnju sa strankama koje nam nisu svjetonazorski bliske. Svjestan sam da to nije lako, niti živjeti s time i braniti se od eventualnih nezadovoljstava, ali drugih rezervnih bazena saborskih zastupnika i glasova nema’, rekao je Plenković objašnjavajući HDZ-ovo koaliranje s HNS-om

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković na obilježavanju 30. obljetnice osnutka splitskog HDZ rekao je u subotu da je njegova Vlada ostvarila svoje definirane ciljeve, Hrvatska je danas bolja, a govornici na svečanosti dali su potporu Plenkoviću i njegovoj politici.

“Prije četiri godine kada smo dobili podršku članova HDZ-a da vratimo povjerenje hrvatskih birača u najsnažniju hrvatsku stranku, imali smo nekoliko preciznih i jasno definiranih ciljeva i sve te ciljeve ostvarili smo, unatoč nekim pokušajima da se oslabi ili destabilizira naš pozicija najsnažnije stranke”, poručio je na svečanosti premijer Plenković.

Plenković opravdavao HDZ-ovo koaliranje s HNS-om

Dodao je kako je Hrvatska danas bolja, a gospodarski razvitak je zdrav. Naglasio je da je njegova Vlada pokazala kako se štiti dignitet Domovinskog rata.

“Jačanje položaja hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske, policije, dio su naše politike”, rekao je Plenković, čiji je govor više puta pozdravljan pljeskom članova stranke na svečanosti 30. obljetnice splitskog HDZ-a u hotelu Radisson Blu.

Naglasio je i važnost stabilnosti parlamentarne većine, rekavši da je Vlada zadržala svoj smjer, unatoč nelojalnosti i “nevjerojatnim potezima inicijalnih koalicijskih partnera” (Mosta).

“Zadržali smo smjer s onim zastupnicima i strankama u Saboru koje su kazale da dijele programske ciljeve naše Vlade. Napravili smo čak i neke iskorake koji su nastojali razviti suradnju sa strankama koje nam nisu svjetonazorski bliske. Svjestan sam da to nije lako, niti živjeti s time i braniti se od eventualnih nezadovoljstava, ali drugih rezervnih bazena saborskih zastupnika i glasova nema,” rekao je Plenković, objašnjavajući HDZ-ovo koaliranje s HNS-om.

‘Ne dajte da vam neki sa strane pumpaju uši’

Osvrćući se na aktualna događanja na hrvatskoj političkoj sceni podsjetio je da su “protestni pokreti prisutni ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi”.

“Oni kanaliziraju poruke jednog dijela naših sugrađana koji se osjećaj isključeno, u kojima tinja nezadovoljstvo, koji ne vide korist od reformi, konkretnih akata,” pojasnio je premijer Plenković.

Hrvatski protestni pokreti, ocijenio je, odnose se možda na negativne pojavnosti na lokalnim razinama, jer ljudi iz tih pokreta preziru kriminal i korupciju i žele angažiraniju aktivnost države i institucija. “To su zadaće koje su pred nama,” poručio je Plenković.

Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban dao je potporu politici predsjednika Vlade i HDZ-a Plenkovića, i pozvao je da se na predstojećim unutarstranačkim izborima ne stvaraju rascjepi.

“Želim poslati poruku svim potencijalnim kandidatima na svim razinama za sve stranačke dužnosti – nemojte da vašom retorikom zbog jednog glasa odvojite i rascijepite prijatelja od prijatelja, branitelja od branitelja, unutar lokalnih zajednica … nemojte to raditi jer nam je opet biti skupa,” istaknuo je Boban.

Pri tomu je pozvao članove HDZ-a da ne dopuste da im “neki sa strane pumpaju uši.”

‘Naše biračko tijelo gaji domoljublje i kršćanstvo’

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović je u svojem govoru također podržao Plenkovića, rekavši da je Vlada kojoj je Plenković ne čelu, “dala ruku Splitu.” Predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić je rekao kako je HDZ stranka koja okuplja “sve od centra do desnice.”

“Naše članstvo i biračko tijelo gaji domoljublje i kršćanstvo, i zato je ideološka smjernica stranke jedna od bitnih komponenti koju birač, kao i onu ekonomsku, sigurnosnu ili vanjskopolitičku, ocjenjuje iznova na svakim izborima,” poručio je Škorić.

Podsjetio je da je Europska unija osudila komunizam kao totalitarni sustav, jednako kao i fašizam i nacizam. Stoga, dodao je Škorić, HDZ i u tom pitanju treba pokazati jasnu inicijativu za donošenje zakonskih okvira koji će jednako tretirati sve totalitarne sustave po pitanju oznaka, simbola i znakovlja.

Premijer Imoćanima obećao brzu cestu do Zagvozda

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nazočio je u subotu poslijepodne obilježavanju 30. godišnjice osnutka HDZ- a u Imotskom gdje je tamošnjem stanovništvu obećao izgradnju brze pristupne ceste od Zagvozda do Imotskog koja bi trebala biti gotova do 2023. Premijer je podsjetio da je vlada pod njegovim vodstvom uputila puno dobrih poruka i projekata Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i Imotskom i Imotskoj krajini. Istaknuo je kako su takvu poruku poslali i otvaranjem dnevne bolnice u Zagvozdu na čemu su, dodao je, radili od prvoga dana mandata.

“Nadam se da sada imate bolju uslugu, da su liječnici došli k vama i da ne morate odlaziti u Split. Na taj način štedite vrijeme, a zdravstvene usluge su bolje, brže i kvalitetnije. Otpisali smo i dug gradu Imotskom u iznosu od 34 milijuna kuna. Taj dug godinama je stajao nad vama kao svojevrsna zapreka normalnom razvoju”, rekao je premijer Plenković.

Izvijestio da se trenutačno gradi Postaja granične policije koja će biti gotova sljedeće godine, istaknuvši da je i to važna poruka u pogledu sigurnosti, migracija i boljih odnosa za naše ljude bez obzira s koje su strane granice. Plenković je podsjetio je da je njegova vlada ukinula tunelarinu u tunelu Sv. Ilija i tako je Imotska krajina praktički besplatno spojena s Makarskom rivijeromm odnosno povezano je zaleđe i hrvatsko priobalje. Dodao je kako je tu i projekt aglomeracije vrijedan 161 milijun kuna, financiran europskim novcem a pred vladom je zadaća da projekt realizira. Snažan je to signal da vlada želi podići kvalitetu života svih stanovnika Imotske krajine, ustvrdio je premijer rekavši kako još treba završiti gradnju braniteljskih stanova, izgraditi POS-ove stanove.

Nezadovoljni porazom na predsjedničkim izborima

“Ali i ono možda najvažnije, a to je izgradnja brze pristupne ceste od Zagvozda do Imotskog koja mora biti izgrađena do 2023., moramo pronaći sredstva za to, radi se dokumentacija, te se tako treba brže i učinkovitije povezati na auto cestu jer to Imotski i Imotska krajina zaslužuju. Obećajem vam na kraju idućega mandata HDZ- ove vlade – imat ćete tu cestu od Imotskoga do Zagvozda”, poručio je premijer.

Dodao je kako je na dnevnom redu i pitanje staroga duga Fondu za zaštitu okoliša, u iznosu od 11 milijuna kuna, najavio da će o tomu idući tjedana razgovarati s čelnicima Fonda, ministarstvima financija i zaštite okoliša, te pronaći pravno održivo rješenje. Imoćane je pozvao na otvorenu suradnju, istaknuvši da su im vrata svih ministarstava širom otvorena kako bi se pomoglo razvoju ovoga kraja, te ustvrdio da Imotski u sljedećem mandatu zaslužuje sjednicu Vlade.

Govoreći o predstojećim unutarstranačkim izborima premijer je ocijenio da su svi nezadovoljni što nisu pobijedili na predsjedničkim izborima posebno zato što su se svi izrazito potrudili i ostvarili sjajan rezultat u drugom krugu i u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji.

“Iz ovoga rezultata moramo izvući pouke, moramo vidjeti što smo mogli učiniti bolje, a što moramo bolje na parlamentarnim izborima ove godine”, poručio je Plenković.

‘Unutarstranački izbori moraju se provesti demokratski’

Istaknuo je kako je vlada u mandatu praktički realizirala sve što je obećala, Hrvatska je stabilna, uvažena i prepoznata zemlja, gospodarski se zdravo razvija, razdužujemo se, smanjujemo javni dug, rasterećujemo građane i gospodarstvo poreza, smanjujemo administrativna opterećenja.

“Koristimo članstvo u EU kao polugu našeg razvoja, imamo investicijski kreditni rejting, smanjili smo kamate na zaduživanje države što je rezultiralo manjim kamatama za gospodarstvo i građane, a na tom tragu ćemo i nastaviti”, najavio je Plenković.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je da je Imotski grad prijatelj Vukovara, ali i grad koji je tijekom povijesti i Domovinskog rata podnio ogromne žrtve za slobodnu i neovisnu Hrvatsku.

“Mislim da je poruka s izbora za predsjednika jasna. Moramo promijeniti pristup i to unutar obitelji, odnosno HDZ- a, bez i jednoga trenutka primisli da je bilo tko u stranci suvišan, nepoželjan, da nije dobrodošao nego dapače da trebamo argumente staviti na stol i vidjeti koji je pravac koji očekuje hrvatski narod očekuje”, istaknuo je Penava.

Smatra kako se unutarstranački izbori moraju provesti demokratski, da svi dobiju jednake šanse i da članstvo odluči o tome tko je najbolji za perspektivu HDZ- a i hrvatske države.

‘Demokracija je dobra stvar jer jača HDZ’

Davor Ivo Stier izjavio je pak kako je demokracija dobra stvar jer jača HDZ i podrazumijeva da postoji sustav da članice i članovi mogu izabrati između opcije koja će ponuditi kontinuitet i alternative koja će ponuditi promjene.

“Članice i članovi moći će izabrati, a nakon toga će se morati ‘staviti glave skupa’, pripremiti se i pobijediti na parlamentarnim izborima”, poručio je Stier

Zaključio je kako je poruka i sa svih stranačkih skupova da se ne treba bojati demokracije, a unutarstranački izbori prilika su da iz njih HDZ izađe jači i pobijedi na parlamentarnim izborima.

