U utorak predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u radnom posjetu Republici Sloveniji, u Brdu kod Kranja, gdje se sastao s predsjednikom slovenske Vlade Robertom Golobom.

Prvo je izjavu dao Golob pozdravivši sve prisutne.

“Imali smo vrlo opušten i pozitivan sastanak koji je bio radnog tipa. Pripremali smo posjet u Zagrebu, razgovarali smo o brojnim temama s namjerom koje teme na sljedećem susretu možemo zatvoriti. Mi smo istaknuli tri teme – područje energetike, područje nadzora migracija i gospodarstvo.

Što se tiče energetike, ispunjeni su svi uvjeti da potpišemo sporazum o solidarnosti između dvije države, posebno što se tiče plinskih veza, i razgovarali smo kako sadašnji terminal na Krku proširiti s namjerom da postane čvorište za Srednju Europu i da Slovenija u tome sudjeluje. Sa suradnjom više država multilateralna rješenja pravi su put za Europu kako bismo omogućili opskrbu plinom.

Realizacija novog bloka u nuklearnoj elektrani

Govorili smo o Krškom jer postoji zanimanje na obje strane da doše do realizacije novog bloka u nuklearnoj elektrani. Hoće li EU nuklearnu tehnologiju uspjeti svrstati u čiste tehnologije i osigurati sredstva – slažemo se da ćemo ustrajati na europskom putu.

Što se tiče migracija, ulazak Hrvatske u Schengen je Slovencima olakšao put u Hrvatsku što ukazuje da je to bila ispravna odluka i da je to i nacionalni interes Slovenije. Nažalost, u istom smo razdoblju zabilježili porast ilegalnih migracija u Sloveniji. Zato smo predložili da s Italijom nađemo rješenja.

Govorili smo o gospodarstvu, položaju energetskih društava i njihovom položaju na oba tržišta. Regulirali smo cijene za domaćinstva i gospodarstvo i dolazi do raznih zahtjeva energetskih društava za kompenzacijom gubitaka. Uspostavit ćemo zajedno mehanizme koji će biti pravedni prema svim zahtjevima. Mislim da ćemo uspjeti u tome. Ovaj je sastanak bio dokaz prijateljske atmosfere između dviju država”, zaključio je.

Potom se obratio Plenković također pozdravivši sve i zahvalivši na pozivu.

“Drago mi je da nastavljamo odličan dijalog sa Slovenijom, da želimo unaprijediti odnose, učiniti ozračje još bližim i u cilju rješavanja otvorenih pitanja. Zadovoljan sam da u sedmoj godini mandata u Hrvatskoj odnosi sa Slovenijom nisu bili politički problem. To je veliko postignuće. To je plod političkog dijaloga. To se reflektiralo na današnjem susretu”, rekla je Plenković zahvalivši Sloveniji na potpori pri ulasku u Schengen i Eurozonu.

Značajno partnerstvo u gospodarskoj domeni

“Dosegli smo robnu razmjenu od preko 7 milijardi i 220 milijuna eura, to je značajno partnerstvo u gospodarskoj domeni. Kad je riječ o turizmu, prošle godine je došlo 1.570.000 slovenskih turista i to Sloveniju svrstava na drugo mjesto po dolascima nakon Njemačke.

Uz ove tri teme o kojima je govorio premijer Golob dotaknuli i teme koje niz godina jesu na dnevnom redu. Sugerirali smo pragmatično rješenje oko ribara, i hrvatskih i slovenskih, i to džentlmenski način koji bih rasteretio. To bi bio dobar signal u pravom smjeru.

Što se tiče energetike, spremni smo dovršiti sve potrebno da bi se potpisao sporazum. Spremni smo terminal na Krku da ga unaprijedimo u pogledu kapaciteta čime bi on dobio regionalni srednjeeuropski značaj. Suradnja koja bi bila sufinancirana europskim sredstvima kad je riječ o plinovidma, da poveže Sloveniju, Austriju itd da ga iskoristimo na dobrobit srednjeeuropskih građana. Naši će eksperti pripremiti rješenja.

Što se tiče migracija, Hrvatska ima 6.700 policajaca. Spremni smo u suradnji i s Italijom nastaviti razgovore da dogovorimo zajedničke mehanizme osiguravanja i sprečavanja nezakonitih migracija te slanja poruke pouzdanosti. Spremni smo potpisati i sporazum o policijskoj suradnji. Vjerujem da će se sve dogovoriti do dolaska premijera Goloba u Hrvatsku.

Želimo da svi gospodarski subjekti imaju dobar i jednak tretman i da normalno posluju i ostvaruju svoje ciljeve.

Proširenja i reformski procesi

Razgvarali smo o situaciji JI Europe, posebno BiH. Slažemo se oko proširenja i reformskih procesa. Kad je riječ o strateškim pitanjima poput Ukrajine, pozicije Hrvatske i Slovenije su bliske.”

Nedavno su se, podsjetimo, slovenski ribari zbog brojnih kazni za ribolov u Piranskom zaljevu obratili Europskom sudu. No i hrvatski ribari i dalje dobivaju kazne od slovenske policije.

“Što se tiče arbitraže, stajališta država su jasna. Za Sloveniju je arbitraža činjenica i od tog ne odustajemo. Što se tiče položaja ribara, Slovenija je obavezna u skladu sa zakonima pomagati ribarima, a s druge strane mora ne provoditi neke postupke. Ne možemo raditi izvan zakona, a tužba je privatna i o tome nismo razgovarali”, rekao je Golob.

“Pitanje razgraničenja Hrvatske i Slovenije strateške postavke se ne mijenjaju. Mi smo spremni riješiti pitanje granice i na moru na zadovoljstvo obje države, a što se tiče ribara i tužbe, ne vidimo velike šanse za uspjeh te tužbe. Želimo predložiti rješenje koje bi pragmatično rasteretilo ribare prekršajnih kazni koje ih opterećuju. Obje vlade pokrivaju troškove odvjetnika u tim procesima”, rekao je Plenković.”