PLENKOVIĆ SE PRAVI JAKO KUL, ALI STRUČNJAK KAŽE – IMA ZBOG ČEGA BRINUTI: Jedna osoba može ga ozbiljno ugroziti

Andrej Plenković ne pokazuje previše znakova brige dok jača desno krilo HDZ-a ususret unutarstrastranačkih izbora

Nakon što je svoju kandidaturu na unutarstranačkim izborima HDZ-a na Facebooku najavio bivši predsjednik stranke Tomislav Karamarko, broj potencijalnih kandidata popeo se na šest. Iako je desna strana stranke sve glasnije protiv njega. Šef stranke i premijer Andrej Plenković ne pokazuje preveliku zabrinutost, javlja RTL.

“Tomislav Karamarko jaše na ovome sad što nisu antifašizam ukinuli kao blagdan iako su to desne struje unutar HDZ-a to tražile. On je sad vidio priliku da to iskoristi. Za one ultra desne birače na koje on puca unutar HDZ-a je vjerojatno dobar potez”, rekao je za RTL Danas politički analitičar Gordan Turković.

PLENKOVIĆ ODGOVORIO KARAMARKU: ‘Sad imamo drugu zadaću, ove igre ćemo igrati poslije’

Plenković je jedini predstavnik centra

Na čelno mjesto još pretendiraju Miro Kovač, Davor Ivo Stier, kao potencijalni kandidat spominje se i Ivan Domagoj Milošević, a moguću kandidaturu ranije je nagovijestio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Čini se da je Plenković jedini predstavnik centralnog HDZ-a, dok ostali pripadaju desnom krilu stranke, što bi u konačnici aktualnom predsjedniku moglo ići u prilog.

“Mislim da bi imali možda veću šansu da se ujedine nego da idu zasebno. Ne treba zaboraviti da Plenković sada ipak drži poluge stranke u svojim rukama”, smatra Turković.

KARAMARKO KREĆE U RUŠENJE PLENKOVIĆA? Na fejsu ostavio znakovitu poruku: ‘Vidimo se na izborima’

Karamarko nije favorit?

Prema mišljenju političkog analitičara Ivice Relkovića, Karamarko je izabrao trenutak za skretanje pozornosti kojim pokušava oživjeti svoj politički život, ali nije favorit biračkog tijela HDZ-a.

“Izabrao je trenutak s kojim će skrenuti pozornost. Ja mislim da on nije ključni izazivač, ne vjerujem da niti ljudi s kojima je on bio dobar u HDZ-u, koji su čak bili i ministri u Vladi kad je bio potpredsjednik, da bi oni igrali na njega. Ne vjerujem da može HDZ-u donijeti pobjedu na izborima”, rekao je Relković.

Na pitanje jesu li sve žešći udari “desnog krila” HDZ-a na Plenkovića, politički analitičar odgovara kako se oni mogu na taj način doživljavati s obzirom na to da je dio HDZ-a nezadovoljan. “No oni nisu nezadovoljni od kad je Andrej Plenković došao. On je njih, kao novo lice HDZ-a spasio HDZ od potpunog poraza. Međutim, očito s vremenom nije to lice koje žele da bude dugotrajno lice HDZ-a”, kaže Reković koji smatra da to sada više smeta Kolindi Grabar-Kitarović u utrci za Pantovčak.

Penava najjači?

Prema Relkoviću Davor Ivo Stier i Miro Kovač su svakako jači kandidati jer se nalaze unutar struktura HDZ-a. “Previše je kandidata i sve izgleda kao probni baloni, odnosno tenis igra prema Andreju Plenkoviću da se procijeni na koga će najlošije reagirati. Šest protukandidata će prkositi Andreju Plenkoviću, a ako se Stieru i Kovaču doda i Penavu onda Andrej Plenković mora biti zabrinut kako će izgledati unutarstranački izbori, smatra ovaj politički analitičar.

“Možda je gradonačenik Vukovara najjača osoba, odnosno ona koja može okupiti druge oko sebe. Stier i Kovač oduvijek imaju odnose koji nisu bili idealni. Svi imaju nešto, no prema Penavi nitko nema otpor, zbog te sinergije drugih je to najizglednija opcija”, rekao je Relković.

Plenkoviću ne odgovara vlada s SDSS-om

Što se tiče postavljanja spomen-ploče generalu JNA, Mladen Bratiću, kaže kako takva prepucavanja više koriste Aleksandru Vučiću koji je dio te prošlosti dok Plenković nema nikakve veze s tom prošlosti. “Plenković ima vladu s SDSS-om u Hrvatskoj što mu uopće ne odgovara, no to ne odgovara ni Miloradu Pupovcu, pa se očekuje i njegova reakcija”, kaže analitičar za RTL.