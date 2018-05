PLENKOVIĆ SE BRANI: ‘Ne dolazi u obzir da ja politički ili još manje Vlada ili HDZ trpi štetu ili odgovara zbog ovoga’

‘Ustavni sud je rekao da je Zakon po Ustavu, i za mene je to daleko najbitnije pitanje’

Andrej Plenković obratio se javnosti nakon usvajanja Sofijsku deklaracije. Novinare je najviše zanimao njegov komentar na mailove vezane za aferu Hotmail.

Premijer je ponovio priču o spašavanju gospodarstva, poslovanja i radnih mjesta u Agrokoru.

‘Moram priznat da nisam toliko danas pratio medije, ali mislim da mi je do kraja jasno otprilike o kakvom trendu i kakvom smjeru napada smo trenutno izloženi. Ponovit ću, cijelu svoju karijeru baziram na čestitosti, poštenju, nekorumpiranosti i s te strane sam po ovoj temi miran da ne mogu biti mirniji, to je prvo. Drugo, slušam sada puno generala poslije bitke. To je jedna eks post priče u kojoj akteri oporbe i raznih interesnih skupina nastoje konstatirati to razdoblje kao da je sve bilo najnormalnije, a nije bilo’, rekao je Plenković i ponovno ponovio kakav je točno bio problem Agrokora.

‘Zakon je proglašen u skladu s Ustavom’

Kazao je kako Agrokor nije odgovornost ni njega ni njegove Vlade, već se s tim problemom suočava od prvog dana rada u Vladi. ‘Kad kompanija nije uspjela dobiti kredit od sto milijuna eura, kad su počele stizati informacije o ozbiljnoj prijetnji stečajem, kad je Most na usplahiren način u osobi Bože Petrova stalno dolazio s time da će sve propasti… Tada smo htjeli vidjeti koji su nam sve scenariji na raspolaganju. U trenutku kad kompanija šuti, svi akteri u tom gospodarskom tržištu idu s informacijama ‘prijeti krah’…’, opisivao je Plenković.

‘Ustavni sud je rekao da je Zakon po Ustavu, i za mene je to daleko najbitnije pitanje’, dodao je Plenković.

‘Mirno spavam’

‘Želim da nadležne institucije rasvijetle baš sve. Profiterstvo sa mnom nema veze, niti me tko pitao, niti sam znao tko će biti podizvođači i ne dolazi u obzir da ja politički ili još manje Vlada ili HDZ trpi štetu ili odgovara zbog takve situacije. Ja želim da se sve rasvijetli i da se pogleda koliko je jedna uspješna priča došla u situaciju da se dovodi u pitanje cijeli proces. Ja se budim svaki dan miran, idem spavat miran, i rado bi da se to sve rasvijetli’, rekao je Plenković.

Priznao je da su naknade problematične. ‘Što se tiče onoga što se događalo nakon imenovanja izvanrednog povjerenika i savjetnika, odabir podizvođača je po meni jedino problematično pitanje. Neka naprave jednu gestu, neka vrate novac kompaniji’.

‘Meni se čini da je problematična činjenica to što su neki od ljudi iz skupine Borg poslije zaposleni u Agrokor. Najbolje bi bilo da su se svi zaposlili u Agrokoru i nikakvih problema ne bi bilo. Imam osjećaj da imam napad na integritet, a to čuvam najviše što mogu’, dodao je.

‘Nisu važne konzultantske naknade’

‘Ovo je dodatni pokušaj destabilizacije Vlade. Niti sam imao ikakve koristi od toga niti sam bio sretan da svaki problem tranzicije dođe na dnevni red moje Vlade, ali smo ga riješili. Umjesto da imamo jednu razboritu analizu svega onog dobrog što se učinilo, ja ne želim, radi sebe, da mi sjenu na ovakav proces bacaju detalji o nečijim konzultantskim naknadama’, rekao je. ‘Nijedan premijer ne može znati svaki detalj. Mislim da su svi efekti zakona iznimno dobri, sve negativne posljedice smo uspjeli spriječiti, dodao je.