PLENKOVIĆ SE OPET OGLASIO O SPORNOJ ĆORIĆEVOJ IZJAVI: ‘Treba čuti što je on točno rekao. Na djelu je lažna hajka protiv njega!’

Premijer Andrej Plenković u utorak je u Splitu komentirao, između ostalog, i izjave ministra Tomislava Ćorića upućene reporteru N1 Hrvoju Krešiću da je rubno u naftnom biznisu i da zna iz novinarskih grupa da se nije slagao s Ćorićevim odabirom članova uprave INA-e, javlja N1.

Kaže da se ministar Ćorić o tome zapravo ekstenzivno očitovao.

“Sad sam prvi put imao sekundu vremena prije nego sam došao pred vas, slušao sam njegovu izjavu i navodno sporni dio zbog kojeg sad mnogi vape da on da ostavku. Treba čuti što je kazao. Kazao je da pozna nekoga tko je nešto pročitao, on to nije sam vidio, netko mu je volontirao tu informaciju.”

‘Nitko iz vlasti ne gleda tko što piše na mobitelu’

Premijer kaže kako je vrlo važno da se otkloni iz bilo kakve špekulacije i najmanja sumnja da Vlada i bilo tko iz vlasti gleda tko što piše na mobitelu. Napominje da je to je laž, to ne stoji, to je nemoguće i da ne može član Vlade vidjeti bilo čiju korespondenciju.

Ponovio je da je on kada je sada čuo Ćorića shvatio što je rekao:

“On je rekao da pozna nekoga tko mu je to prenio. To je ogromna razlika, krucijalna razlika, kada sam prvi put davao izjavu nisam znao za to, kada sam odlušao što je rekao, to je sada lažna hajka na njega.

“Nema slušanja, nema prisluškivanja, nema uvida u grupe, u sms-ove, to je laž. To Ćorić nije rekao i to je važno da se sada čuje od mene. On je prepričao što mu je netko rekao i to je sasvim druga situacija”, zaključio je premijer.