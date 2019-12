PLENKOVIĆ SE OGLASIO NAKON CULEJEVE PODRŠKE ŠKORI: ‘Kad mu taj kandidat propadne, vratit će se materi HDZ-u’

Nakon što je HDZ-ov zastupnik Stevo Culej pružio podršku Miroslavu Škori, premijer Plenković rekao je da će se Culej kada Škoro ne uđe u drugi krug vratiti ‘materi HDZ-u’

“Vjerujem da je Culej propustio gledati sučeljavanje pa da vidi svu raskoš, znanje, elokvenciju i sigurnost kandidata kojeg navodno podržava. Kad ovaj kandidat, njemu i svima ostalima koji se iza njega kriju, propadne u prvom krugu, onda će se u drugom vratit materi HDZ-u”, izjavio je danas premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković, koji je trenutačno na službenom putu u Rimu, te tako komentirao saborskog zastupnika HDZ-a Stevu Culeja koji je otvoreno stao na stranu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, javlja RTL.

@AndrejPlenkovic @AdeVrgna u Rimu: "Vjerujem da je Culej propustio gledati sučeljavanje, pa da vidi svu raskoš, znanje,elokvenciju i sigurnost kandidata kojeg navodno podržava. Kad ovaj kandidat, njemu i svima ostalima koji se iza njega kriju, propadne,vratit će se materi HDZ-u." — Damira Gregoret (@DamiraGregoret) December 19, 2019

Podsjetimo, Culej je na svom Facebook profilu objavio da Miroslav Škoro ima njegov glas na nadolazećim predsjedničkim izborima. “Škoro… moj glas imaš”, napisao je Culej te priložio fotografiju Škore i Tomislava Merčepa uz koju stoji izjava Škore o tome da kao predsjednik neće ponoviti pogreške prethodnika te da će pomilovati hrvatske branitelje.

[FOTO] SUSRET TOPLIH POGLEDA – STEVO CULEJ UHVAĆEN NA ŠKORINU SKUPU U PRVIM REDOVIMA: ‘Merčep zapravo nije general…’

LETI LI TO STEVO CULEJ IZ HDZ-A? Čini se da je upravo usporedio svoju stranku s JNA: ‘Ne znam gdje vi živite, pa nije ovo Rusija!’

Neprimjerena podrška

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je danas u Dubrovniku kako je podrška Culeja nezavisnom kandidatu Miroslavu Škori neprimjerena i neprihvatljiva te dodao kako će HDZ o tome raspravljati nakon predsjedničkih izbora. Bačić je rekao kako, osim Culeja, niti jedan član HDZ-a nije dao potporu nijednom drugom kandidatu osim Kolindi Grabar-Kitarović.

“Riječ je o jednom jedinom zastupniku. Kad je na tijelima stranke i na Klubu zastupnika HDZ-a bila riječ o podršci Kolindi Grabar-Kitarović, niti jedan zastupnik, uključujući Culeja, to nije osporio. To je od Culeja neprimjereno i neprihvatljivo. Poručujem njegovim vokabularom: ‘Od volje mu k’o Šokcu post’. Naime, tako je on odgovorio na pitanje što će biti ako ga vodstvo stranke sankcionira zbog tada još eventualne podrške Miroslavu Škori”, zaključio je Bačić.

HDZ-OVI MINISTRI ZGROŽENI POTEZOM STEVE CULEJA: ‘Nije ljudski i nije korektno tri dana prije izbora to napraviti’

CULEJ OTKAZAO POSLUŠNOST STRANCI, HDZ-OVCA JE ŠKORO ‘KUPIO’ JEDNIM OBEĆANJEM: ‘Škoro, imaš moj glas’